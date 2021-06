Photo Hebdo : Spiderman et le Pape, fêtes du solstice et drapeaux

C'est le jour le plus long : la fête du soleil, le solstice d'été. On fait une bamboche païenne, à Stonehenge, en Angleterre. Mais en Russie, comme dans d'autres pays slaves, on exulte devant le soleil couchant et un feu de joie, pour symboliser la lumière, la fertilité, l'abondance. Pendant ce temps, en Bolivie, c'est le début de l'hiver dans les Andes. Là-bas, on est en 5529, meilleurs vœux du futur !

Des drapeaux colorés, sauf au stade de Munich

Le Pape ne serait-il pas un peu gêné devant le cadeau d'un fidèle... déguisé en Spiderman ? On n'ose imaginer le Saint Père jouer avec la cagoule du héros, il est appelé à régner sérieusement. De nouveau en Angleterre, une masure est décorée tout en discrétion, uniquement vêtue de drapeaux anglais. De quoi provoquer une victoire pour la finale de l'Euro à Wembley, le 11 juillet, à la maison, donc. Le drapeau de la semaine, lui, n'est pas hongrois, mais celui de la diversité des identités sexuelles. La politique et l'homophobie s'invitent à l'Euro. Le stade de Munich n'était pas arc-en-ciel, après quelques tensions entre la Hongrie et l'Europe.