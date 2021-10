Photo hebdo : du ciel à l'espace

La rubrique "Photo Hebdo" du 20 Heures de France 2 revient sur les clichés marquants de la semaine. Parmi les clichés au programme : une éruption volcanique, un moment historique pour le cinéma et l'espace, et la fin de l'œuvre de Christo.

Sur l'île de la Palma, aux Canaries (Espagne), l'éruption du volcan permet aux habitants d'assister à un spectacle aussi grandiose qu'effrayant. Une véritable colère incandescente qui dure depuis près de trois semaines. De l'autre côté du globe, en Californie (États-Unis), une nappe de pétrole barbouille l'océan et créer un contraste entre les eaux naturellement bleues et une eau sombre, polluée par le pétrole. Des bouées blanches tentent de protéger les milieux marins d'un désastre écologique. En France, on retient le visage des cyclistes engagés sur le Paris-Roubaix. Un visage marqué par la boue, qui recouvre celui d'un cycliste belge, qui vient de traverser l'enfer du Nord sous un temps de chien.

Un film tourné dans l'espace, une première mondiale.

Des chiens, des vrais, bénis par un prêtre aux Philippines. C'était la bénédiction annuelle des animaux, mais aussi l'espoir de conjurer ainsi le Covid-19. Pour une actrice russe, un dernier baiser sur une vitre de bus avant de rejoindre l'espace, le tout dans le cadre d'un film, tourné à 400 kilomètres d'altitude, dans la Station spatiale internationale, devenue un plateau de cinéma, une première mondiale. En parlant de cinéma, c'est le clap de fin pour l'œuvre éphémère de Christo et l'Arc de Triomphe, qui est désormais découverte. Le monument retrouve sa solennité. Quant aux 25 000 mètres carrés de tissus, ils seront recyclés.