Les photos de Jean Dieuzaide immortalisant la libération de Toulouse font écho à l'actualité

Le 19 août 1944, Jean Dieuzaide photographie la croix de Lorraine sur la gare Matabiau de Toulouse. 80 ans après, ses clichés de la Libération bouleversent toujours les passants. Une exposition, visible jusqu'au 22 septembre, ravive la mémoire collective et résonne avec l'actualité.

Le 19 août 1944, Toulouse se libérait du joug nazi. Ce jour-là, un jeune photographe de 23 ans, Jean Dieuzaide, immortalise un moment clé : la croix de Lorraine plantée au sommet de la gare Matabiau, symbole de la victoire. Ses photos, prises à chaud dans l’euphorie de la liberté retrouvée, témoignent de cet instant historique. Aujourd’hui, 80 ans plus tard, ses clichés continuent de saisir les passants dans une mise en abîme saisissante.

En tout, 80 photos documentent la libération de Toulouse et les premiers jours de liberté, après 20 mois passés sous l’occupation. Avec son appareil photo, Jean Dieuzaide avait en main son carnet de route, chaque image racontant heure par heure le récit d’une ville qui renaît. À seulement 23 ans, Dieuzaide prend ensuite la route vers Lyon pour immortaliser les désastres de l’après-guerre. Son regard, jeune et encore empreint d’espoir, capture à la fois la destruction et la résilience des paysages français.

Une résonance à l'actualité

Aujourd’hui, les photos de cette époque sont exposées en plein air, côte à côte avec des images actuelles des mêmes lieux. Les bâtiments, parfois inchangés, semblent avoir résisté au temps, conservant cette authenticité qui émeut les passants. "On voit les bâtiments qui n'ont presque pas changé, ils sont encore dans leur jus", remarque un visiteur, touché par ce décor resté intact. Un cadre qui, dans son immobilité, parvient à raviver des émotions profondes.

Une habitante de la ville rose déambule parmi les images et confie, émue : "Ça me touche particulièrement. J’ai beaucoup d’émotion à les regarder. Ça me crée un petit sursaut, parce que la guerre, elle est à la porte de l’Europe. Il ne faut pas oublier l’Ukraine. Ces bâtiments bombardés sont si proches de nous, finalement." Ses mots font écho à une inquiétude collective face à un présent qui rappelle parfois douloureusement le passé. Un touriste américain renchérit : "Je pense que c’est important de rappeler aux gens ce qu’il s’est passé. J’espère que ça leur fera réfléchir sur le fait que ça pourrait se reproduire, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde."

Jean Dieuzaide : une grande exposition consacrée à l’illustre photographe originaire de Toulouse. (FRANCE 3 Occitanie : S. Wachlewicz / E. Coorevits / F. Ratel / S. Fabre)

L’exposition photographique de Jean Dieuzaide, intitulée Dans le Sud libéré, est visible en plein air à Toulouse jusqu’au 22 septembre. Pour prolonger cette immersion historique, un album consacré à ces clichés uniques paraîtra le 22 août aux éditions Privat, permettant à chacun de conserver un morceau de mémoire visuelle, témoin des heures sombres et lumineuses de notre histoire.