Le cinéaste américain Jim Jarmusch, star de Paris Photo 2024

Jim Jarmusch, cinéaste et artiste multidisciplinaire américain, sera l'invité du salon international de la photographie, Paris Photo, qui réintègre le Grand Palais restauré du 7 au 10 novembre pour sa 27e édition. L'auteur de Stranger than Paradise (1983), Down by Law (1986), Dead Man (1995) ou Broken Flowers (2005) proposera un parcours thématique d'œuvres qu'il a choisies parmi celles des 240 exposants provenant de 34 pays.

À l'occasion des 100 ans du surréalisme, dont Paris célèbre l'anniversaire avec une grande exposition au Centre Pompidou, ce fan de rock, à la tête d'un groupe de musique baptisé "SQÜRL", a composé la bande originale d'un opus de quatre films restaurés de l'artiste Man Ray. Sous le titre Return to Reason (retour à la raison), il regroupe Le retour à la raison (1923), Emak-Bakia (1926), L'étoile de mer (1928) et Les mystères du château du Dé (1929).

Jarmusch et le surréalisme

Le film sera projeté en avant-première dans deux salles parisiennes à l'occasion de Paris Photo, avant sa sortie officielle le 13 novembre. Le réalisateur participera également à une des "conversations" internationales qui seront organisées tout au long de l'événement, en échangeant avec une personnalité du monde de l'art sur l'influence du surréalisme dans son œuvre.

Au cœur de l'immense Nef du Grand Palais, qui a accueilli les épreuves d'escrime et taekwondo des Jeux olympiques et paralympiques cet été, le salon mettra en lumière des projets autour de grands formats, de séries photographiques et d'installations.

Les photographes femmes et la Lituanie à l'honneur

Un nouveau secteur s'intéressera à des projets autour de l'archive, de la scène latino-américaine, ainsi que de l'Europe de l'est et du nord après la guerre froide. Un secteur digital, créé en 2023, explorera les frontières de l'image avec 16 galeries d'art contemporain et des plateformes à la pointe des nouvelles technologies, présentant notamment des œuvres créées avec l'intelligence artificielle.

Un parcours spécial, "Elles x", mettra comme chaque année à l'honneur des photos de femmes photographes, dont la représentation est passée de 20 à 38% depuis 2018, selon Florence Bourgeois, directrice du salon.

Cette année, le salon mettra également à l'honneur la photographie lituanienne avec des collections issues de la Bibliothèque nationale de France (BnF), du Centre Pompidou et de l'Union des Photographes de Lituanie dans le cadre de la saison France-Lituanie.