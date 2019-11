La Bretagne de la fin du 19e siècle dans l'objectif des frères Géniaux, pionniers du photojournalisme

Le musée de Bretagne à Rennes rend hommage à Charles et Paul Géniaux, deux frères originaires de la ville, considérés comme des précurseurs dans le reportage photo. Plus d'une centaine de clichés sont présentés jusqu'au 26 avril 2020.

Le musée de Bretagne met à l’honneur deux photographes, Paul et Charles Géniaux, dont les clichés ont été largement diffusés à la fin du 19e siècle et dans le premier quart du 20e. Frères dans la vie et frères en photographie, originaires de Rennes, ils sillonnèrent leur région dès le milieu des années 1890 pour capter le travail des paysans, des pêcheurs et la vie quotidienne. Deux frères considérés comme des précurseurs du photojournalisme.

Charles (1870-1931) et Paul (1873-1929) Géniaux, se lancent dans l'aventure photographique dans le courant des années 1893-1894. Très vite, ils créent un atelier de collographie à Rennes, lancent une revue consacrée à la littérature et à la photographie en Bretagne, organisent des expositions et publient dans la presse. A l’époque, leurs clichés sont largement diffusés et offrent un panorama varié du monde du travail en Bretagne à l’aube du 20e siècle, agriculture, pêche et petits métiers, mais également des scène de fête, des moments de détente ou des processions religieuses sur l’ensemble du territoire breton.

De la Bretagne au Maghreb en passant par Paris

Les frères Géniaux ont laissé un important fonds photographique. Si les clichés conservés au musée de Bretagne, tirages et négatifs sur verre, ne concernent que les vues réalisées en Bretagne, leur production est beaucoup plus large et rassemblée pour la première fois dans cette exposition. Paul partira ensuite photographier la vie parisienne tandis que Charles voyagera dans le sud de la France et au Maghreb. Leurs photos sont présentes dans les collections du MuCEM à Marseille, ainsi qu’au musée Carnavalet, à Orsay ainsi qu’au musée des arts décoratifs de Paris.

Paul Géniaux sera le seul à poursuivre sa carrière de photographe, plus connu pour ses images des petits métiers de Paris et ses photos de mode, que pour son travail sur la Bretagne. Charles Géniaux, lui, allait se consacrer entièrement à sa vie de romancier et poète, signant plus d’une quarantaine d’ouvrages. Il fut en 1917 le troisième lauréat du Grand prix du roman de l’Académie française, récompensé pour l’ensemble de son œuvre.

DR / Musée de Bretagne (DR / Musée de Bretagne / Capture d'écran France 3)

Exposition "Charles et Paul Géniaux : La photographie, un destin" - jusqu’au 26 avril 2020 - Musée de Bretagne, 10 cours des Alliés 35000 Rennes - de 12h à 19h du mardi au vendredi et de 14h à 19h le samedi et le dimanche - Renseignements : 02 23 40 66 00