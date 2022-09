Des cris de révolte, de joie et de tristesse au cœur de l’exposition du photojournaliste Thomas Jouhannaud

Un joueur de handball à quelques secondes du but décisif, le corps tendu par l’effort et le visage hanté par la rage de vaincre. Une belle devenue miss, au bord des larmes. Un ouvrier qui se voit confisquer dans la violence son outil de travail et qui aboie comme un animal. Les clichés du photojournaliste Thomas Jouhannaud témoignent de l'instant où tout bascule. Des moments de lutte, de joie ou de liesse qui ont marqué l'actualité du Limousin, des émotions brutes saisies avec habilité comme ce syndicaliste agricole malmené par des policiers, hurlant sa colère.

Un agriculteur de la Confédération paysanne évacué par la force. (Thomas Jouhannaud)

Robert Capa disait si ta photo n’est pas bonne c’est que tu n’es pas assez près. Je pense que là j’étais bien assez près. Il y a avait la haine, il y avait la force, il y avait la puissance aussi du policier, il y avait les regards un peu hagards des syndicalistes. Pour moi c’est une très belle image d’actualité. Thomas Jouhannaud photojournaliste

France 3 Limousin L. Arzel / C. Laulanet / D. Dubois

Ces images publiées dans Le Populaire du Centre, le quotidien régional d'information du Limousin, ont quitté les pages du journal pour s’exposer sur les murs. L'euphorie, la fureur, la tristesse, la liesse ou encore l’exaltation, elles racontent le cri dans tous ses états.

"Ma grand-mère était sage-femme, confie l'auteur des clichés qui collabore aussi régulièrement pour l'agence de presse MAXPP. Elle disait toujours, la première chose qu’on fait quand on naît c’est qu’on crie. L’histoire de cette exposition c’est ça, ce sont des instants qui n’arrivent qu’une fois. Un cri un peu soudain, ce n’est pas quelque chose qu’on pourra refaire ou réinventer ou jouer. Tout a été pris dans l’instant."

Observer ces clichés en grand format et les déconnecter de l'actualité permet de leur donner une autre dimension, plus puissante et universelle. "Cela permet aussi aux gens de pouvoir faire leur propre analyse", ajoute Thomas Jouhannaud qui a choisi le noir et blanc pour se concentrer sur la force du cri et gommer "les petits détails perturbants" .

L'exposition "Cris du cœur" de Thomas Jouhannaud se tient à la mairie de Bosmie l’Aiguille en Haute-Vienne du 25 août au 5 septembre 2022. Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h et le dimanche de 14h à 18h. Entrée libre.