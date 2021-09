De Brel à Bowie, de Gainsbourg à Prince, 50 ans de clichés du photographe Claude Gassian sont exposés à la Seyne-sur-Mer

C’est un voyage de plusieurs décennies dans l’histoire du rock, de la pop mais aussi de la chanson française. Le centre d’art contemporain de la Seyne-sur-Mer, la villa Tamaris, propose une grande rétrospective consacrée à Claude Gassian, qui en cinquante ans de carrière a photographié les plus grands artistes et musiciens, et tissé des liens d’amitié avec beaucoup d’entre eux. Des photos sur scène, mais également dans des moments plus intimes, et un style et un regard un peu décalés très apprécié des plus grandes stars de la musique.

275 photos

"Il a vraiment un œil, il va voir des éléments dans une pièce, dans un ascenseur, dans un parking, et il va composer son image et proposer quelque chose de très très différent. Et ça, ça plait beaucoup aux artistes parce qu’on leur demande toujours la même chose", raconte Cyril Bruneau, le directeur artistique de la villa Tamaris.

De sa première photo de Jacques Brel à L’Olympia alors qu’il est simple spectateur, jusqu’aux clichés de musiciens actuels, Claude Gassian est toujours animé par sa passion pour la musique. Une vie de voyages et de création auprès des plus grands, et des rencontres rares, comme avec Prince, peu enclin pourtant à poser pour les photographes : "Il me fait signe de lui montrer où on doit aller, dans un silence total je l’emmène dans la loge, il saisit une chaise et s’assoit. Douze poses, en couleur et en noir-et-blanc, et il se lève et s’en va, c’était terminé. Mais j’avais ma photo, tant désirée".

Claude Gassian ELECTRIC ! - Exposition jusqu’au 5 janvier 2022 - Villa Tamaris Centre d'Art, 295 avenue de la Grande Maison 83500 La Seyne-sur-Mer - Tous les jours de 14h à 18h30, entrée libre - Informations sur le site de la Villa ou au 04 94 06 84 00