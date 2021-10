Covid-19 : le chèque numérique a été un coup de pouce positif pour les entreprises

Bruno Cohen est photographe et meilleur ouvrier de France. Son studio est situé à Senlis dans l'Oise. Sa spécialité est d'immortaliser les mariages et les amoureux. Karoline Bordas est créatrice en maroquinerie à Paris, son savoir-faire, c'est le cousu-main. Après les confinements successifs, les deux avaient besoin d'un supplément de visibilité sur les réseaux et sur internet. L'un et l'autre ont perçu un chèque de 500 euros de l'État pour investir dans le numérique. Cela a permis au photographe d'élargir sa clientèle en s'inscrivant sur des sites professionnels.



"Grâce au chèque, j'apprends à vendre"

"Si je m'étais écouté, je n'aurais jamais fait de pub. J'aurais attendu que l'activité reprenne. Le chèque numérique m'a convaincu d'investir et finalement, depuis plusieurs semaines, je croule sous les demandes", raconte Bruno Cohen. Dans sa boutique de maroquinerie du 11e arrondissement de Paris, Karoline Bordas suit une formation à distance grâce au chèque numérique. "Grâce au chèque, j'apprends à vendre", ajoute la jeune femme.