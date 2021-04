Biarritz rend hommage aux Kennedy avec 160 photos du couple exposées en plein air

"Jackie et les Kennedy", c’est le nom de cette grande exposition photo qui a pris place dans cinq endroits emblématiques de Biarritz. 160 clichés retraçant les dix ans de vie commune d’un des couples les plus iconiques du 20e siècle. A découvrir jusqu’au 5 septembre 2021.

De leur mariage en 1953 jusqu’à ce terrible jour de novembre 1963 qui allait définitivement les séparer. Dix ans de vie commune retracée en 160 clichés grand format exposés dans différents lieux de Biarritz. Des clichés officiels du sénateur Kennedy devenu le 35e président des États-Unis et de son épouse, mais aussi des moments plus intimes de ce couple mythique, en famille. Des photos connues de tous pour la plupart, et quelques-unes plus rares, dénichées par le commissaire de cette exposition. Comme celle de JFK allongé sur le pont d’un voilier.

Même les Kennedy ne connaissaient pas la photo. C’est un original que j’ai retrouvé en Allemagne. Je trouve que c’est une des plus belles photos de lui car il est exactement comme il était habituellement, en bermuda, pieds nus. Frédéric Lecomte-Dieu Commissaire de l'exposition et biographe des Kennedy

Les Kennedy à Biarritz

Le couple a séjourné sur la côte basque. Aucune photo prise durant ce séjour ne subsiste mais certains anciens se souviennent de leur passage : "C’était un honneur, on a été très fiers de recevoir le couple Kennedy. Ils ont beaucoup apprécié Biarritz et nous aussi on les appréciait", se souvient cette Biarrote venue découvrir l’exposition.

S’il ne reste pas de traces de la venue du couple Kennedy à Biarritz, cette exposition est aussi l’occasion de célébrer le lien fort qui unis la cité basque et les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme le souligne Maider Arosteguy, la maire de Biarritz : "Comme beaucoup de Biarrots ou de familles ancrées ici, la naissance de la Biarritz american university après la guerre a marqué les familles. Et moi, j’ai été marquée par mon papa qui me parlait beaucoup des Américains, arrivés là en libérateurs".

"Jackie et les Kennedy" – Exposition photo en plein air à Biarritz, jusqu’au 5 septembre 2021