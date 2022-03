Au Havre, les multiples visages de l'Afrique dans l'œil du photojournaliste Pascal Maitre

Il est l’un des photojournalistes français les plus reconnus dans le monde, publié dans les plus prestigieux titres de presse. Pascal Maitre est à l’honneur de l’exposition annuelle de la bibliothèque universitaire du Havre consacrée à un photojournaliste. Cette rétrospective baptisée Afrique(s) revient sur quatre décennies de reportages sur le continent à travers une sélection de 162 clichés, tous publiés et répartis en huit thèmes. Des photos qui nous emmènent à la découverte des multiples visages de l’Afrique, de ses richesses humaines et naturelles, mais aussi de ses conflits.

Spécialiste du continent africain

Même s’il a parcouru de nombreux autres pays pour informer et témoigner, Pascal Maitre s’est imposé comme un spécialiste de l’Afrique, allant là où les autres ne vont plus. Huit fois en Somalie ravagée par la guerre et la famine, plus d’une dizaine de fois dans les pays du Sahel où sévissent les groupes islamistes. "J’ai travaillé sur les problèmes entre communautés dans le centre du Mali, entre Peuls, Dogons, Bambaras. C’est une des régions les plus belles, avec des gens très accueillants, et de la voir sombrer dans ce chaos, c’est terrible. Mais c’est la suite de la chute de Kadhafi, la déstabilisation de cette zone, elle vient de là", raconte Pascal Maitre.

Les conflits et les hommes : mais le photographe travaille aussi sur des thèmes, comme les traditions, les questions environnementales, ou encore l’accès difficile à l’électricité sur le continent : "il faut savoir qu’en Afrique subsaharienne, il y a 360 millions de personnes qui n’ont pas accès à l’électricité. Il y a une grande colère, et c’est surtout vécu comme une grande injustice".

Récemment rentré d’Afghanistan, Pascal Maitre continue de promener son objectif pour nous raconter le monde. Il s’est lancé dans un nouveau projet sur le thème du charbon de bois et de son importance pour un grand nombre de populations : "Je trouve que dans tous ces thèmes, on n’a aucune idée de l’impact. Je suis sûr que vous n’avez aucune idée du nombre de gens dans le monde qui dépendent du charbon de bois pour cuisiner. Deux milliards".

"Afrique(s)", exposition photo de Pascal Maitre, jusqu'au 22 avril 2022 à la bibliothèque universitaire du Havre. (CAPTURE D'ÉCRAN FRANCE 3 / M. WEBER)

"Afrique(s)", exposition photo de Pascal Maitre - jusqu'au 22 avril 2022 - Bibliothèque universitaire du Havre, 25 rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre - du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, samedi de 10hà 18h – Gratuit