A Saint-Pierre d'Oléron, la portraitiste Odile Motelet expose ses photos de pêcheurs de père en fils

Ils s’affichent en grand format sur la façade de la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron. Des pères et leur fils unis par l’amour de la mer et du métier de pêcheur qui ont accepté de poser pour la photographe Odile Motelet. A découvrir jusqu’au 28 février.

C’est une histoire de passion, de transmission, de génération en génération. Une vie dédiée à la pêche, à la mer, qui unit des pères et leur fils. Et la commune de Saint-Pierre d’Oléron a voulu leur rendre hommage en commandant à la photographe du cru Odile Motelet cette série de portraits captés sur le port de la Cotinière. "Le plus difficile, c’est d’arriver à choper les marins quand ils arrivent à terre, c’est le plus compliqué", sourit la portraitiste.

FTR

La grande famille de la pêche

Mais à force de patience, Odile Motelet a réussi à convaincre dix-huit couples père-fils (et même petit-fils) de poser devant son objectif. Dix-huit portraits grand format affichés sur la façade de la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron pour cette exposition baptisée La pêche de génération en génération. Un travail qui a débuté avec Jordan lors d’un rendez-vous avec la portraitiste pour tout autre chose : "Il était venu avec sa femme qui était enceinte, et donc on avait fait une séance en studio, et je lui ai dit, allez, on va sur le bateau avec ton papa, et voilà c'était le premier".

Pour ces hommes, c’est plus qu’un métier. L’essence même de leur vie, qu’ils se transmettent de génération en génération : "C'est un métier passion, ils sont nés dedans et il est hors de question qu’ils puissent faire autre chose. Je pense qu’ils sont heureux quand ils sont en mer, parfois même plus que quand ils sont à terre". Pour ces marins, cette expérience était l’occasion de laisser une trace, un témoignage, et afficher leur fierté d’être pêcheurs.

Exposition "La pêche de génération en génération" (DR / Odile Motelet)

La pêche de génération en génération – exposition photo – jusqu’au 28 février 2022 – Médiathèque Ernest et Louis Lessieux, 3 Rue Franck Masse, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron – gratuit.