À Saint-Cyr-sur-Mer, "Inspirations" invite à une plongée photographique au cœur des flots

La nouvelle exposition du Centre d'art Sébastien dévoile les clichés de plongeurs apnéistes, à la fois poétiques et fantastiques. Une déambulation qui invite au rêve, au grès des vagues.

Un moment suspendu dans le grand bleu, une silhouette fragile perdue dans une immensité abyssale. Une trentaine de photographies invite le visiteur à se perdre un instant dans les reflets de l'océan. L'exposition Inspirations dévoile des clichés capturés par des passionnés des fonds marins, des apnéistes. "On l'a appelé ainsi parce que c'est le dernier geste au niveau ventilatoire que l'on fait avant une apnée", explique Sylvain Bes, photographe et vidéaste apnéniste.

Des images mêlant la beauté de la faune aquatique à l'imaginaire, comme ce drôle de jardinier des fonds marins équipé de son arrosoir. Un peu plus loin, les visiteurs perdent la notion du haut et du bas, face à ce duo prêt à s'envoler vers la surface grâce à leurs ballons colorés. D'autres clichés encore, explorent la thématique du cri, des visages immergés tentent de faire entendre leurs voix sous les eaux, en vain. "Il y a beaucoup de sons sous l'eau et en même temps quand on est à la surface, on n'a pas idée de ce qui se passe dessous", précise Sylvain Bes.

Un univers fantastique et humoristique imaginée par une apnéiste. (Lucie Pollet)

Immersion aquatique

Pour prolonger l'immersion dans l'univers marin, une salle est entièrement dédiée à une projection à 360°. Au son des bulles et du remous des vagues, le public découvre un monde aqueux où quelques rayons de lumière viennent transpercer la surface. Un moment en apesanteur, pour se mettre dans la peau d'un plongeur en harmonie avec les flots. Inspirations est à découvrir jusqu'à la fin janvier au Centre d'art Sébastien de Saint-Cyr-sur-Mer.

Inspirations, jusqu'au 30 janvier 2023, Centre d'art Sébastien, Saint-Cyr-sur-Mer, 1 euro.