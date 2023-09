À Perpignan, la chouette Harriet, symbole d'un désastre écologique dans le regard du photographe Nike Brandt

Cette année, l'impact du réchauffement climatique est dans le viseur d'une quinzaine de photographes exposés à l'occasion de la 35e édition de Visa pour l'image à Perpignan. Parmi eux, le britannique Nick Brandt et son éloquente série The Day May Break sont à découvrir jusqu'au 17 septembre 2023.

Au cours de son périple au Zimbabwe et au Kenya en 2020, le photographe britannique Nick Brandt a pris des clichés de personnes durement touchées par le changement climatique. Ces rescapés ont survécu aux sécheresses, aux inondations, incendies et autres catastrophes. Ils ont tout perdu mais sont vivants et doivent s'adapter. The Day May Break, traduisez jour de pause en français est le titre de cette série en trois chapitres que Nick Brandt a signé. Le photographe de renommée internationale présente des portraits de personnes mais aussi d'animaux victimes de la dégradation et de la destruction de l'environnement.

Des clichés pris dans plusieurs sanctuaires et réserves naturelles en Afrique, un pays qui lui est cher. L'image d'Harriet retient donc particulièrement l'attention. Cette chouette sauvage au regard perçant mais dont l'expression oscille entre tristesse et résignation attend, les ailes repliées comme des bras dans le dos. L'animal ne craint plus la présence humaine. En arrière-plan, dans la brume, les ombres de plusieurs personnages apparaissent en clair-obscur. Pour Nick Brandt, cette photo prise au Zimbabwe en 2020 symbolise la conséquence d'un désastre écologique.

France 3 Languedoc-Roussillon D. Berhault / J. Marin / P. Zanibelli

Ses images dénoncent la destruction de la nature par la main de l'homme

De New York à Londres, en passant par Berlin, Stockholm, Paris et Los Angeles, le travail de Nick Brandt s'expose dans le monde entier. Pour dénoncer la barbarie des hommes, il réalise des gros plans d'animaux en noir et blanc très esthétiques. Ces clichés pris essentiellement en Afrique s'arrachent. Depuis 2011, il a signé des clichés d'une rare puissance à l'image de cette collection intitulée The Empty World dans lequel il fustige la destruction croissante de la nature et l'exploitation des animaux sauvages par l'homme. Son engagement féroce pour la protection du monde sauvage n'est pas feint. Nick Brandt qui vit désormais en Californie a en effet co-créé en 2010 la fondation Big Life pour protéger l'écosystème autour du parc de l'Ambolesi au pied du Kilimandjaro, entre le Kenya et le Zimbabwe.

Les images du premier chapitre de cette série exposées à Perpignan ont été réalisées au Zimbabwe et au Kenya en 2020, celles du deuxième en Bolivie en 2022. Le chapitre III de la série qui a été pris sur les îles Fidji en 2023 sort en septembre. Les trois séries seront bientôt reliées dans un livre.

Festival International Visa pour l'image - Couvent des Minimes à Perpignan jusqu'au 17 septembre 2023.