À Nantes, l'exposition "un monde à guérir" regroupe 600 photographies réalisées durant des actions humanitaires de la Croix-Rouge

600 photos humanitaires ont été prises pour la Croix-Rouge au fil du temps. La plus ancienne date de 1850, montrant une charrette de l'association pendant la guerre civile aux États-Unis. À ses débuts, la Croix-Rouge naissante cherchait à témoigner de son action. Les bénévoles avaient pour mission de capturer ces moments avant la création d'un service de communication, désormais dédié.

L’exposition Un monde à guérir est le fruit de plus de deux ans de recherche au sein des collections du mouvement international de La Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Une découverte émouvante, visible jusqu'au 7 janvier, au Lieu Unique de Nantes.

Le pouvoir des images

Au fil des ans, les images tristement récurrentes dévoilent une réalité constante : de nombreux bâtiments détruits, à l'instar de la situation en Syrie, des soupes populaires et des camps de réfugiés qui se multiplient. Ces scènes, souvent diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux, finissent même par s'inscrire dans nos livres d'histoire. "En comparant l'histoire enseignée à l'école, où il y a des méchants et des gentils, on réalise qu'il y a de la misère dans tous les cas, et que ces personnes ne sont que des dommages collatéraux." confie un jeune visiteur.

C'est précisément le but de cette exposition, mais plus largement de ces photographies. La vocation est de briser les barrières des frontières et des différences et de renouer avec notre humanité commune.

"La photographie humanitaire a pour mission de sensibiliser, d'emporter l'adhésion et de susciter des dons" Eli Commins directeur du Lieu Unique

D'autres images représentent les à-côtés de l'action de la Croix-Rouge. Ici, on assiste aux retrouvailles émouvantes de deux frères au Soudan, séparés pendant 20 ans.

Ces clichés font partie d'un patrimoine qui reste peu exploré. L'exposition présente des images produites avant tout pour informer dans l’urgence de l’action humanitaire, mais parfois aussi des images destinées à rester confidentielles. Capturer l’instant, le partager ou le préserver ? Un véritable dilemme pour les bénévoles et photoreporters.

"Un monde a guérir" est une exposition de 600 photos humanitaires. Des clichés pris aux quarte coin du monde depuis 150 ans pour retracer le travail de la croix rouge et du croissant rouge. A voir jusqu’au 7 janvier au Lieu Unique à Nantes. - (France 3 Pays de la Loire : S. De Misouard / D. Jouillat / J-M. Lalier)

L'exposition "Un monde à guérir" est rare et n'est visible que pour la troisième fois dans le monde. Elle est à découvrir gratuitement jusqu'au 7 janvier au Lieu Unique à Nantes de 14h00 à 19h00.