Vermeer : l'exposition évènement du Rijksmuseum d'Amsterdam en quelques images

"La Laitière", "La Jeune Fille à la perle", "Vue de Delft"... les trois quarts des peintures de Vermeer sont réunies au Rijksmuseum dans une exposition exceptionnelle. Un aperçu en images.

Le Rijksmuseum présente du 10 février au 4 juin la plus importante exposition d'œuvres de Johannes Vermeer jamais organisée. On pourra voir à Amsterdam 28 des 37 tableaux du peintre de Delft. Voici un aperçu en images.

Il n'est pas exagéré de dire que l'exposition est un événement exceptionnel. 28 œuvres de Johannes Vermeer (1632-1675) venues des quatre coins du monde et rassemblées dans la même exposition, c'est un exploit. A comparer à celle du Louvre en 2017, où la réunion de 12 peintures de l'extraordinaire artiste du Siècle d'or hollandais était présentée comme une "prouesse" par le musée parisien. En 1995-1996, ce sont 21 tableaux qui avaient été montrés à la National Gallery de Washington et au Mauritshuis de La Haye. Pour le Rijksmuseum, la Frick Collection s'est même défaite de ses trois Vermeer (La Leçon de musique interrompue, L'Officier et la jeune fille riant, La Maîtresse et sa servante) qui seront présentés ensemble pour la première fois en dehors de New York.

Un mois avant le début de l'exposition, plus de 100 000 billets avaient déjà été vendus et devant le succès annoncé le musée a décidé d'étendre ses heures d'ouverture jusqu'à 22h les jeudis, vendredis et samedis.

Voici quelques-unes des scènes d'intérieur raffinées, lumineuses et souvent mystérieuses et deux vues d'extérieur de Vermeer qui seront accrochées au Rijksmuseum.

La Laitière

Johannes Vermeer, "La Laitière", 1658-1659, Rijksmuseum, Amsterdam. Purchased with the support of the Vereniging Rembrandt (© Rijksmuseum, Amsterdam)

La Laitière est une des icônes du Rijksmuseum avec La Ronde de nuit de Rembrandt. Les recherches menées récemment par le musée sur le tableau, grâce aux dernières techniques d'analyse, on donné quelques éléments sur la façon de travailler de Vermeer. On a découvert qu'il faisait une esquisse grossière à la peinture noire avant de réaliser son tableau.

La Dentellière

Johanne Vermeer, "La Dentellière", 1669-1670, Musée du Louvre, département des peintures (© RMN – Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot)

Comme La Laitière, La Dentellière est particulièrement concentrée sur son travail. Dans "le" Vermeer du Louvre, l'artiste fait le point sur son geste et le fil qu'elle travaille, sans doute grâce à une chambre noire qui produit des effets de flou et de profondeur de champ.

La Liseuse à la fenêtre

Johannes Vermeer, "La Liseuse à la fenêtre", 1657-1658, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden (© Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden)

Le thème de la lettre est fréquent chez Vermeer. S'agit-il d'une lettre de rupture ? Le Cupidon au mur indique qu'on parle d'amour. Une certaine agitation semble régner sur la table où la coupe de fruits est en train de se renverser.

La Jeune fille à la perle

Johannes Vermeer, "La Fille à la perle", 1664-1667, Mauritshuis, La Haye. Legs d'Arnoldus Andries des Tombe, La Haye (© Mauritshuis, La Haye)

Ce tableau du Mauritshuis de La Haye est sans doute le plus connu de Vermeer, particulièrement délicat, magique même par sa finesse, par la sérénité et le mystère qu'il dégage. Il a été rendu encore plus populaire par le roman de l'Américaine Tracy Chevalier (La Jeune Fille à la perle, 1999) qu'il a inspiré.

Vue de Delft

Johannes Vermeer, "Vue de Delft", 1660-1661, Mauritshuis, La Haye (© Mauritshuis, La Haye)

C'est à la vue de ce tableau à La Haye, au XIXe siècle, que le journaliste et critique d'art Théodore Thoré-Burger est tombé en fascination, qu'il s'est lancé à la recherche des œuvres de Vermeer et qu'il a eu à cœur de sortir l'artiste de l'oubli. Pour Marcel Proust, il s'agissait du "plus beau tableau du monde". Il s'agit du seul paysage connu du peintre avec La Ruelle.

La Ruelle

Johannes Vermeer, La Ruelle, 1658-1659, Rijksmuseum, Amsterdam. don de H.W.A. Deterding, London (© Rijksmuseum, Amsterdam)

Seule scène d'extérieur de Vermeer avec la Vue de Delft, ce tableau du Rijksmuseum décrit avec réalisme la vie quotidienne dans une rue de sa ville, les enfants qui jouent, une femme cousant sur le pas de sa porte, une autre qui vient de poser son balai, les briques, les craquelures dans le crépis, les reflets sur les petits carreaux. Le lieu a pu être localisé. La maison à droite était celle d'une tante du peintre.

La Leçon de musique interrompue

Johannes Vermeer, La Leçon de musique interrompue, 1659-1661, The Frick Collection. New York (© The Frick Collection, photo Joseph Coscia Jr.)

Dans cette scène énigmatique, le regard de la jeune fille suggère que le spectateur a interrompu son échange avec l'homme debout à côté d'elle, avec qui elle tient une feuille de papier. Leçon de musique ou scène de séduction ? Un cistre (instrument de musique) et une partition sont posés sur la table. Mais au XVIIe siècle, la musique est associée à l'amour, une allusion renforcée par le Cupidon sur le tableau accroché au mur et par le verre de vin sur la table.

La Maîtresse et la servante

Johannes Vermeer, La Maîtresse et la servante, c.1665-1667, The Frick Collection, New York (© The Frick Collection, New York. Photo: Joseph Coscia Jr)

Ici encore, le thème de la lettre inspire à Vermeer une scène qui nous intrigue mais dont on ne saura rien de plus. La maîtresse, assise à sa table, a été interrompue dans son écriture par la servante qui lui apporte une missive. Le décor inhabituellement dépouillé renforce le côté dramatique de la scène.

Le Géographe

Johannes Vermeer, Le Géographe, 1669, Städel Museum, Frankfurt am Main (© Städel Museum, Frankfurt am Main)

Le Géographe est le seul tableau de Vermeer avec L'Astronome qui a pour sujet unique une figure masculine, incarnation de la science de son temps, en pleine réflexion. Le globe terrestre posé sur l'armoire et la carte accrochée au mur témoignent des derniers progrès de la cartographie, art dans lequel les Pays-Bas excellent.

Une dame debout au virginal

Johannes Vermeer, Jeune femme debout au virginal, 1670-1672, The National Gallery, Londres (© National Gallery, London)

Avec cette dame debout devant son virginal (sorte de clavecin), Vermeer évoque encore la musique, thème ici aussi clairement associé à l'amour comme l'indique le grand Cupidon au mur.

Jeune fille à la flûte

Jeune fille à la flûte, récemment attribué à un atelier proche de Vermeer, National Gallery of Art, Washington (Courtesy National Gallery of Art, Washington)

Cette peinture qui doit être dans l'exposition d'Amsterdam et dont l'attribution était discutée n'est pas de la main de Vermeer. La National Gallery of Art de Washington qui la conserve a tranché en octobre 2022. Estimant qu'elle était proche de l'art du maître de Delft par la technique et les pigments utilisés mais pas par le génie, elle l'a attribué à un atelier qui aurait été proche de lui. Vermeer n'aurait pas été un artiste aussi solitaire qu'on le pensait et aurait pu travailler avec des associés, semblent montrer les derniers travaux des spécialistes de la National Gallery of Art.