Un musée d’art moderne inauguré dans l’abbaye royale de Fontevraud

Un nouveau musée a été fondé dans l’abbaye royale de Fontevraud (Maine-et-Loire). À l’origine, une collection d’art moderne donnée par deux généreux collectionneurs privés, Martine et Léon Cligman. Plus de 900 pièces de leur collection personnelle ont été cédées à l’Etat et à la région Pays de la Loire.

De grands noms de la peinture

Toulouse-Lautrec, Degas… de grands noms de la peinture et de la sculpture se côtoient dans ce nouvel espace. Le musée reflète les choix qu’on fait ces amateurs d’art depuis plus de 60 ans. "Tous les objets vont très bien ensemble, des couleurs sont très proches, il y a beaucoup de visages, de portraits, de regards qui se posent sur les visiteurs autant que lui ne les regarde", décrit Dominique Gagneux, directrice du musée. Cette abbaye abritait déjà un centre culturel ouvert aux artistes contemporains, qui venaient y exposer leurs œuvres.



