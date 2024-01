Un tableau perdu de Klimt, "Portrait de Mademoiselle Lieser", refait surface en Autriche

Un tableau à la provenance floue du plus célèbre des peintres autrichiens, Gustav Klimt, a été découvert récemment dans une collection privée du pays alpin et sera mis aux enchères le 24 avril. Le Portrait de Mademoiselle Lieser (Bildnis Fraulein Lieser, 1917), l'une des œuvres tardives de l'artiste commandée par une riche famille juive et dont la dernière propriétaire connue est morte en déportation en 1943, a été présenté au public jeudi 25 janvier à Vienne. Inachevé, il représente une jeune femme brune, dont la veste aux motifs chamarrés se détache sur un fond rouge.

La toile, très bien préservée, était apparue pour la dernière fois lors d'une exposition à Vienne en 1925, comme en atteste une photo en noir et blanc, seule preuve de son existence. Sur la fiche d'inventaire, figure alors la mention : "1925 – en possession de Mme Lieser, IV, Argentinierstrasse 20". Le tableau a ensuite disparu avant de resurgir quand ses détenteurs actuels ont requis un avis juridique au moment d'en hériter de parents éloignés, qui le possédaient depuis les années 1960. Ce qu'il est advenu de l'œuvre entretemps reste un mystère, a commenté devant la presse l'expert Ernst Ploil, de la maison Kinsky, en dépit de recherches approfondies.

Le "Portrait de Mademoiselle Lieser" (1917) de Gustave Klimt présenté lors d'une conférence de presse de la maison de vente aux enchères Kinsky Art à Vienne, Autriche, le 25 janvier 2024. (ROLAND SCHLAGER / APA / AFP)

Henriette Lieser, mécène de l'avant-garde viennoise, est restée à Vienne malgré la dictature nazie. Elle a été déportée en 1942 puis assassinée l'année suivante. Ses ayants droit ont été contactés et certains ont fait le déplacement pour voir la toile, qui n'a pas été réclamée jusqu'à présent et n'est jamais apparue sur des listes de restitution. "Nous n'avons aucune indication qu'elle aurait pu être confisquée par les nazis", a insisté Ernst Ploil. Mais en cas de litige futur sur la provenance du tableau, un contrat a été conclu entre les descendants de la famille Lieser et les nouveaux propriétaires, en vertu des accords de Washington de 1998, dans laquelle 44 États, dont l'Autriche, s'engageaient à retrouver et rendre les œuvres d'art dérobées par les nazis.

Il pourrait être vendu entre 30 et 50 millions d'euros, selon la maison Kinsky, qui imagine même les enchères monter jusqu'à 70 millions, au vu des récents records de Klimt, mort en 1918 à Vienne. En juin 2023, sa Dame à l'éventail avait trouvé un acquéreur chez Sotheby's à Londres pour plus de 86 millions d'euros (74 millions de livres), un montant inédit pour une œuvre d'art vendue aux enchères en Europe. Avant sa vente, présentée comme sans précédent en Autriche, l'œuvre sera exposée en Suisse, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou encore à Hong Kong.