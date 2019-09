Un tableau de Buren dégradé à coups de cutter au Centre Pompidou

L'identité de l'homme qui a endommagé la toile n'a pas été communiquée. Il n'a donné aucune explication à son geste.

Un tableau de Daniel Buren du Musée du Centre Pompidou a subi jeudi "une grave dégradation volontaire" commise par un homme qui l'a abîmé avec un cutter, a indiqué vendredi le musée dans un communiqué.

Il aurait fait plusieurs entailles dans le tableau avant d'être maîtrisé. "Les caméras de vidéosurveillance ont permis de localiser rapidement l'individu. Il n'a formulé aucune revendication et a été remis à la police", précise l'établissement, confirmant des informations du Parisien.

Plainte

Le musée indique avoir porté plainte et qu'une enquête judiciaire a été ouverte. Daniel Buren a été informé et l'oeuvre a été transférée dans les réserves du Centre Pompidou afin d'en estimer le préjudice et les conditions de restauration.

Début septembre, une oeuvre du célèbre street-artist Banksy, réalisée sur un panneau d'entrée du parking souterrain du même musée, avait été volée.