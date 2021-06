Pour sa réouverture, le musée Picasso d’Antibes accueille neuf toiles du maître issues de la collection Nahmad

C’est une exposition exceptionnelle que propose le musée Picasso d’Antibes pour célébrer sa réouverture au public. Un voyage à travers neuf œuvres du maître espagnol issues de la collection privée de la famille Nahmad et couvrant une période allant de 1905 à 1971. A découvrir jusqu’au 31 octobre 2021.

C’est une expérience inédite que propose le musée Picasso d'Antibes. Au premier étage du château Grimaldi qui abrite le musée, le public peut découvrir dix œuvres magistrales issues d’une des plus importantes collections privées au monde : la collection Nahmad. Un voyage dans la carrière du maître espagnol avec ces toiles très fortes, réalisées de 1905 à 1971. Achats des frères Ezra et David Nahmad, qui dès les années 60 après avoir conquis la confiance de Daniel-Henry Kahnweiler, marchand historique de Picasso, allaient acquérir de nombreuses œuvres du peintre, non pas pour les revendre mais pour les conserver dans leur collection privée.

Chaque toile occupe un espace unique, comme un rendez-vous en tête-à-tête avec l’œuvre. Une rencontre que rien ne doit perturber afin de plonger dans l’univers de Picasso, comme les frères Nahmad. "Ils se sont rendu compte que c’était à chaque fois des achats différents. Et que surtout, ce qui faisait de cet artiste un artiste extraordinaire, c’est que 40 ans après avoir acheté un Picasso, vous continuez à y trouver des choses que vous n’aviez pas vues", raconte Jean-Louis Andral, le directeur du musée Picasso d'Antibes.

Collection Nahmad - Musée Picasso, Antibes - Château Grimaldi 06600 Antibes - jusqu'au 31 octobre 2021 - 10h-18h, fermé le lundi. Renseignements.