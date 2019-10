"On se dit qu’on peut avoir des trésors chez soi sans le savoir" : "Le Christ moqué" du grand peintre italien Cimabue retrouvé par hasard lors d'un inventaire

Le tableau de maître, estimé entre 4 et 6 millions d'euros, a été retrouvé début juin lors d'un inventaire dans la maison d'une vieille dame dans les environs de Compiègne avant d'être expertisé.

Il s'en est fallu pour que cet objet rare, estimé entre quatre et six millions d’euros, ne tombe dans l'oubli : Le Christ moqué du grand peintre italien Cimabue, artiste de la pré-Renaissance, a été découvert dans une maison à vendre lors d'un banal inventaire mené par Philomène Wolf, commissaire-priseur de l'hôtel des ventes Actéon à Compiègne.

Transmis de génération en génération comme une simple icône

"Les nouveaux propriétaires ne voulaient absolument pas des objets qui restent dans la maison et souhaite opérer un vaste débarras, explique cette dernière. Des objets courants, classiques, et ce petit tableau accroché dans cette maison d'architecte moderne, entre les murs de la cuisine et le grand mur du salon, au-dessus du bar. " Un objet considéré avec dévotion par la famille, certes. Et transmis de génération en génération. Comme une icône, mais certainement pas comme attribution à un artiste primitif italien aussi important que Cimabue.

Après quatre mois d'analyses scientifiques et un long travail d'équipe avec le cabinet Turquin à Paris, la peinture du troisième siècle est attribuée au grand peintre italien avec certitude. L'histoire incroyable de ce chef d'œuvre caché a défrayé la chronique. Il fascine les curieux et amateurs d'art venus admirer le petit tableau en bois dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville de Compiègne. "On se dit qu’on peut avoir des trésors des trésors chez soi, sans le savoir", rêve l’une d’eux. "C'est une chance, indique un autre visiteur, de trouver un objet de 800 ans si bien conservé alors qu'il était dans un lieu privé. C'est une émotion de se trouver à la place du peintre qui a 800 ans et qui a fait école. C'est la transition entre le byzantin et la Renaissance."

"On révèle des objets tout le temps !"

C'est pour ce genre de surprises que le commissaire-priseur Dominique Lecoënt, fondateur du groupe Actéon, exerce ce métier. "Ce qui me fait lever le matin en tant que commissaire-priseur, explique-t-il, c'est toujours l'espérance de trouver quelque chose. Donc, quand on tombe sur la douzième œuvre de Cimabue, qui est un peintre mythique pour la peinture occidentale, évidemment qu'on est transcendé. Je conseille à toutes les personnes qui ont des objets d'aller voir les commissaires-priseurs. C'est notre métier : on fait des expertises qui sont gratuites et on révèle des objets tout le temps !"

"Il m'est déjà arrivé, se souvient-il, il n'y a pas tellement longtemps, de trouver un tableau. La famille était en train de le vendre à 10 000 euros et je l'ai vendue 380.000 euros. Il est aujourd'hui à la National Gallery de Washington, et il conclut, cela démontre justement la formidable richesse en France de nos greniers, de nos maisons, de nos intérieurs qui témoignent d'une vie artistique depuis des siècles."

Le chef d'oeuvre du peintre primitif italien Cimabue sera mis aux enchères dimanche 27 octobre, à Senlis.