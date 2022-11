Mort de Pierre Soulages : quel est le programme de l'hommage national qui se tiendra dans la cour carrée du Louvre mercredi ?

La cérémonie d'hommage au peintre décédé mercredi à l'âge de 102 ans sera présidée par Emmanuel Macron et ouverte au public.

Un hommage national sera rendu au peintre Pierre Soulages mercredi 2 novembre, dans la cour carrée du Louvre, à Paris, une semaine après son décès à l'âge de 102 ans. Emmanuel Macron présidera cette cérémonie, ouverte au public, en présence de membres du gouvernement et de la famille de l'artiste. "Pierre Soulages avait su réinventer le noir, en y faisant jaillir la lumière. Par-delà le noir, ses œuvres sont des métaphores vives où chacun de nous puise l'espoir", avait réagi le chef de l'Etat sur Twitter après sa mort.

L'Elysée a détaillé le déroulé de la cérémonie : la famille et les invités arriveront à 13h30 sur place. Puis la cérémonie d'hommage national débutera à 15h dans la cour carrée du Louvre. Dix minutes plus tard, le président de la République prononcera un éloge funèbre en hommage au peintre. La sonnerie "Aux morts" retentira, une minute de silence sera réalisée et la Marseillaise sera ensuite interprétée par le Chœur de l'Armée française. La cérémonie d'hommage se clôturera ensuite à 15h35, précise l'Elysée.

Grand, toujours vêtu de noir, Pierre Soulages a acquis une renommée mondiale grâce à ses grandes toiles aux mille nuances de noir. Il disait chercher à "en faire jaillir la lumière". Une de ses toiles datant de 1961 a été vendue à 20,2 millions de dollars à New York en novembre 2021.