Marché de l'art : chute des ventes en Asie, boum en Occident et particulièrement aux Etats-Unis

Le marché de l'art s'est fortement contracté en Asie, notamment en Chine, alors qu'il atteint des sommets en Occident, particulièrement aux Etats-Unis.

Chute des ventes en Chine et des NFT mais record historique aux Etats-Unis: les ventes aux enchères d'oeuvres d'art dans le monde totalisent 16,56 milliards de dollars en 2022, en baisse de 3,1% par rapport à 2021 (17,08 milliards de dollars), selon le rapport annuel d'Artprice.

Quatrième meilleur résultat de son histoire après 2011 (18,5 milliards de dollars), 2014 (18 milliards de dollars) et 2021, grâce aux ventes en ligne, "le marché de l'art mondial 2022 enregistre un déséquilibre conjoncturel inédit entre l'Asie, où il s'est fortement contracté, et l'Occident, où il a atteint des sommets", précise Thierry Ehrmann, à la tête de cette société, leader mondial de l'information sur le marché de l'art.

Le numérique en chute libre

Suite au krach des cryptomonnaies, les NFT, ces certificats d'authenticité numérique pour des contenus en ligne qui ont fait fureur à leur arrivée sur le marché de l'art, enregistrent une chute spectaculaire malgré un nombre croissant de transactions, passant de 232,7 millions de dollars en 2021 à seulement 13,9 millions de dollars en 2022 (- 94%).

Etats-Unis, Chine et Royaume-Uni concentrent 81% de la valeur du marché de l'art mondial des ventes aux enchères de Fine Art (peinture, sculpture, dessin, photographie, estampes, vidéos, installations, tapisseries, NFT), où l'art contemporain pèse 16% du chiffre d'affaires global contre 20% en 2021 et seulement 3% en 2000. En Chine (continentale et Hong Kong), numéro 2 mondial, les ventes aux enchères perdent deux milliards et retombent à 3,9 milliards, en raison de la politique sanitaire zéro Covid "qui a stoppé net les échanges", selon Thierry Ehrmann, soit une baisse de 34% par rapport à 2021 (5,9 milliards de dollars). Le pays pèse désormais 24% du marché de l'art mondial contre 35% en 2021.

Sommets

En Occident, les ventes atteignent en revanche un nouveau sommet à 12,6 milliards de dollars, contre 10,9 milliards en 2021 (+ 16%), qui s'explique par un report du marché chinois à l'exception de Hong Kong, où la politique zéro Covid n'a duré que quelques mois. Les Etats-Unis réalisent le meilleur exercice de leur histoire avec 158 000 lots vendus pour 7,34 milliards de dollars et pèsent 44% du marché de l'art mondial, contre 34% en 2021. Le Royaume-Uni, en hausse de 8%, consolide sa troisième place avec 2,16 milliards de dollars, soit 13% du marché mondial (12% en 2021).

La France, avec un total de 991 millions de dollars, perd 3% en raison d'un taux de change euro/dollar défavorable et représente 6% du marché mondial.

