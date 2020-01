Les dessins et portraits de Fernand Léger sortent de l'oubli à Biot

Plus connu pour ses peintures cubistes, Fernand Léger a également réalisé de simples dessins et portraits tracés à l'encre ou au crayon. Le musée biotois ouvre les carnets de ces chefs d'oeuvre méconnus jusqu'au 2 mars.

L'exposition "Dessinez d'abord" permet de découvrir Fernand Léger sous un autre angle. Plus connu pour ses contributions au mouvement moderne de l'avant-garde (aux côtés de Picasso et de Braque) Fernand Léger excellait aussi dans l'art du portrait. Un mode d'expression artistique qu'il pratiquait au quotidien. Caricatures d'amis, portraits du corps ou des mains de la femme aimée ou même autoportrait, ses dessins au crayon ou à l'encre vont à l'essentiel. Des dessins qui révèlent une dimension plus personnelle de l'oeuvre de Fernand Léger.

Ce sont des dessins assez émouvants et discrètement érotiques parce que ce dessin a pour intérêt de remplacer le corps de la femme.Julie GuttierezConservatrice du Musée National Fernand Léger

Fernand Léger, chroniqueur engagé de son temps

L'exposition s'étend de 1901 à 1925 et permet de découvrir aussi l'engagement du peintre. Fernand Léger croque sur le vif des scènes de la vie quotidienne. L'artiste qui a adhéré au parti communiste rend hommage aux classes populaires. Il représente dans l'un de ses dessins, Henri Martin derrière les barreaux. Ce jeune mécanicien mena une propagande intense contre la guerre de 1945 à 1950 et fut condamné à l'emprisonnement. Cette esquisse permettra à Fernand Léger de réaliser "Les constructeurs", l'une de ses oeuvres majeures.

"Dessinez d'abord " au Musée national Fernand Léger

Chemin du Val de Pome - 06410 Biot

Tél: 04 92 91 50 20

jusqu'au 2 mars 2020