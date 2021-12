Les descendants du peintre Jean-Baptiste Cariven, tombé dans l'oubli, font appel aux dons pour restaurer et exposer ses œuvres

Jean-Baptiste Cariven, peintre et sculpteur, aux œuvres oubliées pendant plus d’un siècle, sera à l'honneur dans une grande exposition l’été prochain. Les descendants de l’artiste appellent aux dons pour restaurer ses peintures en vue de ce rendez-vous exceptionnel.

C’est l’histoire d’une famille intimement liée à l’art. Les descendants de Jean-Baptiste Cariven, peintre de la fin du XIXème siècle, appellent à la générosité des donateurs pour faire perdurer son héritage. Piquées, abîmées, les nombreuses gravures et peintures de l’artiste, subissent les ravages du temps. Elles nécessitent une rénovation pour retrouver tous leurs éclats. Une opération coûteuse, près de 8 000 euros à débourser pour conserver une quinzaine de toiles.

Or il est impossible pour les héritiers du peintre de songer à abandonner l’œuvre de leur ancêtre. "C’est essentiel, c’est un devoir pour moi et pour la génération qui arrive de conserver ce qui a été fait et d’honorer la mémoire de mon ancêtre", explique Pauline Fabre, arrière-arrière-petite-fille de l’artiste.

Une exposition et une "renaissance posthume"

Ensemble, les héritiers du peintre ont eu l’idée de créer une cagnotte en ligne, pour financer la moitié des travaux. Près de 1 500 euros sur 4 000 ont déjà été récoltés. Un argent qui a permis de rénover cinq toiles en vue d’une grande exposition dédiée à l’artiste l’été prochain, au Musée des Beaux-Arts et au Musée de l'Abbaye de Gaillac.

L’occasion de faire partager aux yeux de tous, les œuvres du peintre, oubliées jusqu'alors dans son atelier. "Ce qui m’émeut, c’est qu’un siècle après sa mort, il va avoir une reconnaissance posthume", explique Louis-Alexandre Fabre, arrière-petit-fils. Un accomplissement pour cette famille, dévouée à faire connaître le génie créatif de leur aïeul.

Exposition "Jean-Baptiste Cariven, un artiste singulier de la fin du siècle", de juillet à septembre 2022, Musée des Beaux Arts et Musée de l'Abbaye de Gaillac.