Le musée Soulages de Rodez présente des toiles inédites peintes par le maître de "l'outrenoir" à la fin de sa vie

L'exposition rétrospective intitulée "Les derniers Soulages. 2010-2022" présente du 24 juin 2023 au 7 janvier 2024 une quarantaine de toiles très rarement exposées au public.

C'est une exposition exceptionnelle que présente depuis samedi 24 juin et jusqu'au 7 janvier 2024 le musée Soulages de Rodez (Aveyron). Elle est entièrement consacrée aux œuvres peintes par Pierre Soulages durant les douze dernières années de sa vie, entre 2010 et 2022. Au total, 38 pièces sont montrées pour la première fois au grand public jusqu'au 7 janvier 2024.

La liberté de la maturité

Dans les immenses salles du musée Soulages, on découvre une fois encore l'inépuisable énergie créatrice du peintre qui s'est éteint à l'âge de 102 ans le 25 octobre 2022. Jusqu'à sa mort, Pierre Soulages n'a cessé de peindre.

Durant les douze dernières années de sa vie, l'artiste est extrêmement prolifique. Au total, près de 300 toiles sortent de son atelier de Sète. Des œuvres toujours aussi précisément composées où la force des lignes et de la matière donne des reflets uniques à son incontournable et iconique couleur noire. "Il s'est affranchi de beaucoup d'obligations et il a la liberté de la maturité. Il n'a pas du tout cette vision crépusculaire qui annoncerait la fin de sa vie", précise Benoît Decron, le directeur du musée Soulages.

Derniers préparatifs avant l'ouverture de l'exposition "Les derniers Soulages" au musée de Rodez (France 3 Occitanie)

Des œuvres inédites et un "Outreblanc"

Avec cette rétrospective dédiée au maître de "l'outrenoir", les responsables du musée Soulages ont souhaité créer la surprise. Dès le début du parcours, le visiteur est happé par une pièce rarissime dans la palette obscure de Pierre Soulages. Un monochrome blanc exposé à côté de son alter ego noir aux dimensions identiques, le seul duo noir & blanc de Soulages. "C'est traité exactement comme un Outrenoir, avec une matière travaillée à l'outil mais c'est totalement blanc, c'est remarquable", s'émeut le directeur du musée.

Un "Outrenoir" et un "Outreblanc" exposés dans la rétrospective Pierre Soulages à Rodez (France 3 Occitanie)

Parmi les peintures exposées sur les murs blancs du musée, il y a aussi cet ensemble marquant, cinq longs rectangles verticaux balafrés de lignes droites plus ou moins profondes. Un polyptyque qu'il avait peint quelque temps avant sa mort à l'occasion de son centième anniversaire organisé au Louvre. C'est la première fois que ces cinq panneaux sont accrochés côte à côte. "Ce sont des œuvres assez exceptionnelles car elles ont été très peu montrées dans les musées, elles sortent pour la plupart de collections particulières ou de galeries, elles permettent de voir un pan de l'œuvre de Pierre Soulages totalement nouveau", explique Amandine Meunier, responsable des collections.

Ces cinq grands rectangles noirs de Soulages sont pour la premières fois réunis ensemble à Rodez (France 3 Occitanie)

"Les derniers Soulages. 2010-2022" au musée Soulages de Rodez jusqu'au 7 janvier 2024

Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 18h

De septembre à juin du Mardi au vendredi : 10h-13h et 14h-18h

Samedi et dimanche : 10h-18h

Tarifs : 11 et 7 € / gratuit pour les enfants