Le MuMa du Havre met en lumière la passion d'Albert Marquet pour les ports de Normandie

De Fécamp au Havre en passant par Honfleur ou Dieppe, le peintre s'est beaucoup inspiré des paysages portuaires. Le MuMa retrace jusqu'au 24 septembre 2023 l'itinéraire de ce peintre voyageur du début du XXe siècle.

Toute sa vie de peintre, Albert Marquet (1875-1947) a arpenté les bords de mer. Voyageur insatiable et curieux des atmosphères portuaires, cet amoureux de l'eau découvre la Normandie en 1903. Fasciné par ces paysages maritimes et fluviaux, il s'y rendra jusqu'en 1937 pour peindre de nombreux tableaux illustrant la Normandie.

L'occasion pour le MuMa du Havre (Seine-Maritime) de présenter jusqu'au 24 septembre 2023 l'exposition Marquet en Normandie.

France 3 Normandie / B. Drouet / A. Rombhot

Une passion pour l'eau

Dès sa naissance, en 1875 à Bordeaux, Albert Marquet est plongé dans les paysages maritimes. Il passe son temps libre sur les quais de la ville et ses vacances sur le bassin d’Arcachon. En sillonnant la côte Normande, de 1903 à 1937, il retrouve cet attrait pour le monde marin, le port et ses activités humaines, la plage, les bateaux. L'eau devient une obsession omniprésente dans sa peinture. "C'est à la fois quelque chose de très changeant, de très mobile qui lui permet de donner du mouvement", détaille Sophie Krebs, co-commissaire de l'exposition.

Le Bordelais tombe immédiatement sous le charme de la Normandie. Il effectuera sept voyages au total. Grâce à un cadrage resserré et des plans à plusieurs niveaux de perspective, chaque œuvre est savamment composée. Au bout du pinceau, Honfleur, Rouen, Flamanville et bien sûr, Le Havre.

"Il a construit sa vision du paysage, une formule qu'il a développée notamment au Havre autour du port avec une vision de biais, le jeu des diagonales, un horizon, un premier plan proche et un second plan plus lointain qui reste esquissé", analyse encore Mickaël Debris, co-commissaire de l'exposition.

Albert MARQUET (1875-1947), Le Havre, le bassin, 1906, huile sur bois, 61,4 x 50,3 cm. (. © MuMa Le Havre / Charles Maslard)

Sobre et synthétique

Le parcours du MuMa présente environ soixante peintures et dessins d'Albert Marquet issus de prestigieuses collections publiques et privées, françaises et étrangères, réunies pour la première fois.

Ses œuvres dialoguent avec celles de ses amis, Dufy, Matisse, Friesz, Camoin, Valtat. Affecté d'un pied bot et d'une forte myopie, c'est dans l'art et uniquement dans l'art qu'il assouvit sa passion. "Il est resté dans l'ombre de ses amis plus célèbres, c'était quelqu'un d'assez réservé, il reconnait qu'il ne s'exprimait que par le biais de sa peinture et de ses dessins", explique Mickaël Debris.

Je ne sais ni écrire ni parler mais seulement peindre et dessiner. Regardez ce que j’ai fait. Ou je suis arrivé à m’exprimer ou j’ai échoué, en tout cas, que vous ne compreniez pas, par votre faute ou par la mienne, je ne peux pas faire plus Albert Marquet Modifier la citation

L'exposition permet d’appréhender l’originalité de Marquet, peintre des décors maritimes et fluviaux, sobres et synthétiques.

"Marquet en Normandie" au MuMa, musée d’art moderne André Malraux, Le Havre jusqu'au 24 septembre 2023. Ouvert du mardi au dimanche de 11h-18h ou 19h. Tarifs : 10 € (plein) et 6 € (réduit).