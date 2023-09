Le Louvre récupère un tableau monumental accroché dans une mairie du Cher depuis plus d’un siècle

Il trônait depuis 1912 dans la mairie de Saint-Amand-Montrond. Un tableau du peintre indonésien Raden Saleh vient d’être décroché pour être restitué au Louvre. Il sera exposé au Mucem à Marseille dans quelques semaines avant de rejoindre définitivement le musée parisien où il sera restauré.

Temps de lecture : 1 min

Une page se tourne à Saint-Amand-Montrond. L’immense toile du peintre indonésien Raden Saleh (1811-1880) prêtée par le musée du Louvre il y a plus d’un siècle a été méticuleusement décrochée et emballée pour rejoindre les réserves du musée parisien. Intitulé La chasse au cerf sur l’île de Java, ce tableau mesurant 2,80 m sur 3,86 m, a été peint à Paris en 1847 et acheté la même année par le roi Louis-Philippe. Un décrochage orchestré par les équipes du Louvre qui ont dû appliquer quelques pansements sur des parties fragilisées pour ne pas abîmer encore plus le tableau.

Exposé à Marseille jusqu'en mars

Une restitution qui s’inscrit dans une obligation légale, comme l’explique Côme Fabre, conservateur au Louvre : "Il y a une loi depuis 2002 qui dit que les œuvres des musées nationaux ne peuvent être prêtées qu’à d’autres musées, mais plus à des bâtiments administratifs comme les mairies, les tribunaux, les préfectures, ou les ministères. Donc, petit à petit, le Louvre rapatrie ses tableaux pour les remettre en valeur, et les montrer à un public de musée".

L’œuvre de Raden Saleh est aujourd’hui estimée à plusieurs millions d’euros. Le tableau va être nettoyé par les équipes du Louvre avant de rejoindre le Mucem à Marseille où il sera visible du 8 novembre au 11 mars dans le cadre d’une exposition temporaire baptisée Une autre histoire du monde. La chasse au cerf sur l’île de Java rentrera ensuite définitivement à Paris et sera entièrement restaurée.

En attendant, à la mairie de Saint-Amand-Montrond, c’est le début d’une enquête. En effet, en décrochant la toile de Saleh, une autre œuvre est apparue. Une fresque qui semble représenter une ville et signée d’un certain Shoedelin, oubliée depuis plus de 110 ans.