Grâce à une nouvelle technique, des objets cachés découverts dans le chef-d'œuvre de Vermeer "La Laitière"

Des experts ont découvert un porte-pichet et un panier cachés dans le célèbre tableau La Laitière du maître néerlandais du 17e siècle Johannes Vermeer, par-dessus lesquels il a ensuite peint, a annoncé jeudi 8 septembre le Rijksmuseum d'Amsterdam.

Les découvertes dans la peinture âgée de quelque 350 ans apportent une nouvelle lumière sur les méthodes de l'insaisissable artiste, avant la plus grande exposition jamais réalisée de son oeuvre prévue à partir de 2023 au célèbre musée.

New major discoveries on The Milkmaid! Advanced research technologies have brought to light a jug holder and a fire basket. Vermeer himself later painted over the objects. The most recent scans also uncovered what is clearly an underpainting. https://t.co/jEsKR25XKP pic.twitter.com/sGbJkIUdaI