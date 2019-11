Francisco Goya et ses disciples réunis dans une exposition événement à Agen

Du 8 novembre 2019 au 10 février 2020, le musée des Beaux-Arts d'Agen présente une exposition aussi insolite que novatrice : "Goya, génie d'avant-garde, le maître et son école".

Pour la première fois, une exposition consacrée à Fransisco Goya se penche sur le rôle joué par son entourage et par les artistes qui travaillaient dans son atelier, dans l’œuvre du maître espagnol. Près de 90 toiles, dessins et gravures prêtés par les plus prestigieux musées du monde sont réunis dans l’église des Jacobins d’Agen.

Des œuvres qui arrivent du Louvre à Paris, du MET de New York, du Prado à Madrid et bien d’autres encore, venues rejoindre le temps de cette exposition exceptionnelle les six tableaux de Goya appartenant aux collections du musée des Beaux-Arts d’Agen. Plus de 30 000 visiteurs sont attendus d’ici février.

Insolite et novatrice

C’est une nouvelle approche du travail de Goya qui est proposée pour mieux souligner la singularité de son art et sa manière de travailler, du dessin à la peinture. L’exposition propose d’établir à travers les peintures, les dessins et les gravures, les constantes dans les œuvres de Goya et entend révéler pour la première fois au public le rôle joué par son entourage et par les artistes qui travaillaient dans son atelier.

Le parcours de visite est ponctué de dispositifs numériques, notamment des écrans pour pouvoir pénétrer dans la matière picturale à travers l’imagerie scientifique. Enfin, un espace immersif multi-sensoriel est aménagé au début du circuit afin de permettre aux visiteurs de plonger dans l’atelier de Goya pour mieux comprendre les techniques employées et la diversité stylistique de son œuvre.

Affiche expo (DR)

"Goya, génie d'avant-garde, le maître et son école" - du 8 novembre 2019 au 10 février 2020 - Église des Jacobins, rue Richard-Cœur-de-Lion 47000 Agen - du lundi au vendredi (sauf mardi) de 11h à 17h, samedi et dimanche de 14h à 18h - renseignements : 05 53 69 47 23