Exposition Léonard de Vinci au Louvre : la réservation sera obligatoire

Une grande exposition Vinci célèbrera à l'automne prochain le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.

Il faudra impérativement réserver sa place pour voir l'exposition Léonard de Vinci au Louvre à l'automne prochain. Le musée anticipe une affluence exceptionnelle pour cette exposition consacrée au grand peintre de la Renaissance, à l'occasion des 500 ans de sa mort.

Eviter les cohues

Chaque personne qui voudra admirer les oeuvres de Léonard dans les galeries du Louvre devra préalablement réserver en ligne un créneau horaire, a précisé le musée. Ceci afin d'offrir à chacun un meilleur confort de visite en évitant les cohues qui ne permettent pas de bien voir les toiles.

Ce n'est pas la première fois que le Louvre met en place des réservations. Cela avait été le cas pour l'exposition Vermeer en 2017. Mais pour Léonard de Vinci, les réservations seront ouvertes plus tôt. Cette réservation en ligne s'appliquera à tous les visiteurs, y compris ceux ayant un accès libre ou gratuit au musée, et sera possible dès le 18 juin, soit quatre mois avant le début de l'exposition.

Quelque 10,2 millions de visiteurs, soit 30.000 visiteurs par jour, ont afflué en 2018 sous la Pyramide de verre pour être dispatchés dans les différentes ailes de l'immense musée, le plus visité au monde.

Un des grands événements de l'année

Pour cet évènement exceptionnel, la France espère des prêts des musées italiens et d'autres musées français et européens. L'Italie a montré sa susceptibilité envers la France au sujet de l'oeuvre de ce peintre qui n'a passé que les trois dernières années de sa vie en Touraine à l'invitation de François Ier. Avec l'impression que la France accaparait l'oeuvre d'un grand maître italien.

Le président Emmanuel Macron a invité son homologue italien Sergio Mattarella à venir célébrer le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci jeudi prochain, le 2 mai, à Amboise et à Chambord.