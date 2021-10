"Expérience Goya" : une exposition immersive et sensorielle au cœur de l’œuvre du maître espagnol à Lille

Une expérience immersive, esthétique et sensorielle au cœur de l'acte de création et des sources d'inspiration de Francisco de Goya (1746-1828). C’est ce que propose le Palais des Beaux-Arts de Lille avec sa nouvelle exposition consacrée au maître espagnol. Une exposition inédite bâtie autour de deux chefs-d’œuvre de Goya qui figurent dans les collections du musée depuis la fin du 19e siècle, Les Vieilles et Les Jeunes. Deux tableaux peints durant la décennie 1810-1820, sans rapport l’un avec l’autre, et qui n’ont pas encore révélé tous leurs secrets.

"Génie du beau et de l’étrange"

L’exposition qui fait appel aux moyens numériques, propose 80 œuvres originales, dont 40 de Goya, peintures, dessins et gravures, choisies pour leur rapport avec Les Vieilles et Les Jeunes. Une façon de plonger dans l’univers de l’artiste, découvrir ses sources d’inspiration, mais aussi son processus de création. Les autres œuvres présentées illustrent l’influence de Goya sur de nombreux artistes comme Delacroix, Manet ou encore Dalí, mais aussi au cinéma avec Federico Fellini, Sergio Leone, ou Guillermo del Toro.

Les visiteurs peuvent également découvrir un court film intitulé L'Expérience Goya : l’imagerie scientifique, enquête. Il présente en quelques minutes les nouvelles recherches menées grâce à l’imagerie scientifique par le C2RMF, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, sur les deux chefs-d’œuvre du palais des Beaux-Arts de Lille. Une exploration qui transporte le spectateur au cœur des toiles, qui traverse la matière et révèle les secrets de fabrication de ces deux tableaux auscultés lors d’une nouvelle analyse scientifique (photographies sous différentes lumières, réflectographie infarouge, radiographie, analyses par spectrométrie de fluorescence X et étude de la préparation grâce à de micro-prélèvements), permettant ainsi de mieux comprendre la technique du peintre et sa grande singularité.

"Les Jeunes" - Francisco de Goya (Collections du PBA-Lille). (DR / Palais des Beaux-Arts de Lille)

Expérience Goya - jusqu’au 14 février 2022 - Palais des Beaux-Arts de Lille, place de la République 59000 Lille - le lundi de 14 h à 18 h et du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h, fermé le mardi, et les 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier. Plein tarif 7€ / tarif réduit 4€. Réservations : billetterie-pba.lille.fr