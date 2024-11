Des lettres érotiques inédites envoyées par le peintre Gustave Courbet, retrouvées par hasard à la bibliothèque de Besançon

Une partie de la correspondance érotique du célèbre peintre Gustave Courbet a été découverte par hasard l'an dernier dans le grenier de la bibliothèque de Besançon, a appris mercredi 27 novembre France Bleu Besançon auprès de la Ville. Il s'agit de 116 lettres échangées entre novembre 1872 et mai 1873 entre le peintre franc-comtois et l'une de ses maîtresses, Mathilde Carly de Svazzema. En raison de leur contenu érotique, cette centaine de lettres étaient conservées dans la bibliothèque dans le plus grand secret depuis le début du XXe siècle.

En novembre 2023, Agnès Barthelet, adjointe à la conservation au sein de la bibliothèque municipale, a découvert ces lettres sur une étagère du grenier, alors qu'elle recherchait des "reliures de dessins de Pierre-Adrien Paris pour les mettre en ligne". Elle confie avoir été "intriguée" en voyant sur une pile de documents un "papier à en-tête Assemblée nationale" et se souvient encore du "contenu un peu scabreux" de ces lettres. La correspondance est ensuite officiellement authentifiée, grâce à un travail minutieux.

Exposées, publiées, numérisées en 2025

La maire de Besançon Anne Vignot salue une "découverte incroyable", "majeure". Elle explique que ces lettres "révèlent un aspect intime et fascinant" de Gustave Courbet, permettant peut-être ainsi "de mieux comprendre l'homme et le peintre", dont l'une des oeuvres les plus connues, et qui fait encore scandale, est L'Origine du monde. "Nous préparons une publication intégrale de ces lettres et une exposition l'année prochaine qui s'achèvera lors des Journées du patrimoine", précise l'édile.

Cette sélection de cette correspondance sera présentée à la bibliothèque municipale du 21 mars au 21 septembre 2025 dans le cadre de l'exposition "Courbet, les lettres cachées, Histoire d'un trésor retrouvé". Ces lettres originales numérisées sont également mises en ligne sur le site mémoirevive, patrimoine numérisé de Besançon.