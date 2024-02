Dans les Alpes-Maritimes, l’œuvre de Fernand Léger inspire de jeunes costumières

L’exposition baptisée Léger défilé ! est un hommage de la jeune création à l’univers foisonnant de Fernand Léger. Les pièces présentées ont été réalisées par des étudiantes de Cannes qui préparent un diplôme dans les métiers d’arts et du design, avec pour spécialité les costumes de scène.

Exposition Léger Défilé ! - Du 24 février au 27 mai 2024 - (France 3 Côte d'Azur : J.Pozzi / B.Loth / S.Felice)

De la toile au tissu

Des manteaux oversize, des chemises, des capes, des coiffes et des masques d’apparat. Ce sont les pièces qui vont côtoyer les tableaux de Fernand Léger dans les allées du musée national jusqu'au 27 mai. Chaque costume est installé près de sa source d’inspiration. Et la ressemblance entre l’original et son modèle est frappante. On retrouve sur les pièces de textile les compositions graphiques ou encore les motifs géométriques et abstraits qui caractérisent l’œuvre de Fernand Léger. Un travail qui a demandé quelques adaptations à ces jeunes créatrices. "À la réalisation, on a dû faire attention à respecter la géométrie des compositions du peintre alors que les chemises sont en volume avec des fronces", explique Shana Veth, l’une des étudiantes qui participe à cette aventure artistique.

Les coiffes et masques d'apparat signés par les jeunes costumières (France 3 Côte d'Azur)

Un vent de fraîcheur sur l'œuvre de Fernand Léger

Difficile, effectivement, de conserver sur une matière souple comme le textile, le langage des lignes et des couleurs de Fernand Léger. Mais avec leurs aiguilles et leurs ciseaux, ces futures costumières ont fait des miracles. "C’est vrai que c’est absolument magnifique. C’est pour ça qu’on les expose ici. Je suis vraiment surprise de voir que ces jeunes étudiantes d’une vingtaine d’années ont réussi à donner de la fraîcheur à l'œuvre de Léger" s’enthousiasme Magali Passoni Cartier, conférencière au musée national Fernand Léger. Les costumes présentés sont le fruit de plusieurs savoir-faire. "Il y a eu des techniques de tailleur, de tapisserie, de coiffe qui est plus un travail de sculpture" détaille Elisabeth Bastardo, professeur d'Arts appliqués au Lycée Les Coteaux. Des compétences auxquelles il faut ajouter une curiosité et une sensibilité à l’univers du peintre. "Il y a eu une ouverture culturelle importante. Certaines connaissaient un petit peu Fernand Léger mais pas la diversité de son œuvre. Donc cela a été extrêmement riche pour elles" ajoute Elisabeth Bastardo. Et pour faire vivre ces créations, les étudiantes défileront avec leur costume dans le musée le 18 mai prochain.

Les couleurs et le graphisme des toiles de Fernand Léger calqués sur des créations en textile (France 3 Côte d'Azur)

Exposition Léger Défilé ! - Du 24 février au 27 mai 2024 - Musée national Fernand Léger, 255 Chemin du Val de Pôme à Biot (Alpes-Maritimes) - Exposition ouverte tous les jours sauf les mardis et le 1er mai ; du 2 mai au 31 octobre : de 10h à 18h, du 1er novembre au 30 avril : de 10h à 17h - Tarif plein : 7,50 €, réduit : 6 €, groupe (constitué à partir de 10 personnes) : 7 € par personne