Dans le Haut-Rhin, cinq tableaux du peintre alsacien Jean-Jacques Henner rejoignent la collection du musée d'Altkirch

C'est une collection qui ne cesse de s'accroître, celle de tableaux du peintre alsacien Jean-Jacques Henner (1829-1905), au musée d'Altkirch, dans le Haut-Rhin. Cinq nouvelles toiles ont rejoint les espaces d'exposition, acquises puis prêtées pour dix ans par un collectionneur passionné.

Elle est désormais la deuxième collection la plus importante d'œuvres de Jean-Jacques Henner en France, devant même le musée d'Orsay. Celui d'Altkirch est une référence pour les amoureux du peintre alsacien. Suite à un prêt pour les dix années à venir, sa collection vient ainsi de s'enrichir de cinq nouveaux tableaux du peintre, des années 1870 à 1890. À cette période, Henner est un artiste reconnu, installé à Paris : "Ce sont des grands tableaux, des portraits de sa période officielle dont nous manquions totalement. Cela permet d'étoffer la biographie du peintre.", explique Maxime Gaertner, membre de l'Association des amis du musée sundgauvien.

Au musée sundgauvien d'Altkrich, la collection des œuvres du peintre alsacien Jean-Jacques Henner ne cesse de s'accroître. Elle est désormais la deuxième collection la plus importante en France. (FRANCE 3 STRASBOURG)

Sur les 52 tableaux du natif de Bernwiller exposés au musée, 43 appartiennent à un collectionneur passionné, un certain Pierre Raboisson, originaire de Dietwiller. S'il vit aujourd'hui en Belgique, il n'a jamais perdu le lien avec l'Alsace : "Quand on a une collection, la tendance est de la garder chez soi. Moi je trouve qu'il est important de l'ouvrir au grand public et d'en faire bénéficier tout le monde. Il faut que l'Art circule. C'est pour cela qu'il a été inventé.", témoigne-t-il.

Parmi les nouvelles œuvres authentifiées et accueillies au musée, un nu possiblement issu d'une série, mais encore deux toiles, vraisemblablement un couple. Mais la pièce la plus forte selon Maxime Gaertner, c'est une prière, une variation du thème de la Madeleine : "Tout en étant tardive, elle nous montre la permanence de son acuité de dessinateur et l'originalité de son inspiration qui est de traduire des mouvements de l'âme. Elle est capitale et merveilleuse, c'est vraiment un bonheur de l'avoir ici!", avoue-t-il fièrement.

Faire des toiles de Jean-Jacques Henner son cœur, c'est désormais l'ambition du musée d'Altkirch. En attendant, peut-être, de nouveaux prêts.