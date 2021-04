Ces tableaux de maîtres qui refont surface : quatre histoires rocambolesques

La dernière folle histoire d'un tableau sorti des limbes, a priori sans grande valeur mais se révélant être l'œuvre d'un génie renommé se situe en Espagne. Madrid a ainsi bloqué jeudi 8 avril la vente d'une huile sur toile qui devait être mise à prix pour 1 500 euros. Motif : jusqu'alors considéré comme l'œuvre d'un peintre de l'école de José de Ribera, le tableau pourrait être du Caravage.. Voici quatre autres histoires de tableaux de maîtres soudainement réapparus.

Cimabue entre cuisine et salon

"Le Christ moqué" de Cimabue, présenté le 23 septembre 2019 à Paris (PHILIPPE LOPEZ / AFP) Le Christ moqué de Ceno Di Pepo, dit Cimabue, peintre majeur de la pré-Renaissance italienne, décorait l'intérieur d'une maison d'une vieille dame à Compiègne, au nord de Paris, anonymement accroché entre la cuisine et le salon. Les propriétaires pensaient qu'il s'agissait d'une icône, ignorant tout de sa provenance.



Lors d'un déménagement, une expertise révèle qu'il s'agit d'une œuvre rarissime de Cimabue. Fin 2019, cet élément d'un diptyque de 1280 est adjugé plus de 24 millions d'euros. La peinture devient le tableau primitif le plus cher adjugé en vente publique dans le monde. La France interdit l'exportation du chef-d'œuvre, racheté, selon des médias, par un couple de collectionneurs chiliens, pour permettre son rachat par des collections nationales.

Caravage dans le grenier

Le tableau "Judith et Holopherne" présenté à la maison d'enchères Drouot, à Paris, le 14 juin 2019 (ROMUALD MEIGNEUX / SIPA) La toile représentant "Judith et Holopherne" dormait depuis des lustres dans le grenier d'une maison près de Toulouse, dans le sud de la France. Ses propriétaires l'ont découverte en avril 2014, en voulant réparer une fuite d'eau. Un commissaire priseur toulousain découvre sous l'épaisse couche de poussière des traits vifs, une scène expressive et une maîtrise parfaite des jeux de lumière. Après des mois d'examen, l'expert Eric Turquin l'attribue au maître italien du clair-obscur, le Caravage.



Certains spécialistes contestent l'attribution mais une majorité la considèrent comme un authentique Caravage, estimé à plus de 120 millions d'euros. La toile est vendue de gré à gré en juin 2019. L'acquéreur serait le gestionnaire et collectionneur américain Tomilson Hill.

Rembrandt en salle des ventes

"Portrait d'un jeune homme", de Rembrandt (CAMELEON_ARTY / SIPA) Le marchand d'art néerlandais Jan Six nourrit une passion pour Rembrandt. Son aïeul, bourgmestre d'Amsterdam, a été peint par le maître en 1654. En novembre 2016, son œil est attiré par un portrait de jeune homme du XVIIe siècle : menton puissant, longs cheveux frisottants sur une mer de dentelle blanche. Sur son catalogue, Christie's annonce la vente de cette toile attribuée à "l'entourage de Rembrandt".



Quelques jours avant les enchères, Jan Six se rend à Londres, examine discrètement le tableau. L'intuition devient conviction : il est persuadé que ce Portrait d'un jeune homme est de Rembrandt. Il ne dit rien et, le 9 décembre, remporte les enchères pour 160 000 euros, soit le prix d'une toile pour un élève de Rembrandt. De retour à Amsterdam, il soumet son portrait à une batterie d'expertises. Toutes pointent vers le maître du Siècle d'or hollandais. Aujourd'hui nombre de spécialistes jugent qu'il s'agit d'un Rembrandt véritable, 342e oeuvre connue du peintre.

Bonnard et Gauguin en gare de Turin