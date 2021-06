Bonnard, Cézanne, Matisse, Picasso... Pour fêter ses 10 ans, le musée Bonnard présente une exposition exceptionnelle sur l'autoportrait

Autour de Pierre Bonnard, le musée qui porte son nom au Cannet a invité les plus grands, Cézanne, Chagall, Picasso et Matisse... pour une exposition anniversaire sur le thème de l'autoportrait. "Face à Face" est à découvrir jusqu'au 3 octobre.

Le musée Bonnard fête son dixième anniversaire. Il est installé au Cannet, dans les Alpes-Maritimes, ville intimement liée à la vie du peintre Pierre Bonnard (1867-1947), figure marquante de l'art français de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe. Pour célébrer l'événement, le musée présente une exposition exceptionnelle, Face à face, sur le thème de l'autoportrait. Un exercice auquel s'est adonné Bonnard plusieurs fois, et qui révèle une part méconnue de sa personnalité. Ses tableaux font face à ceux d'autres maîtres incontournables de son époque.

En peinture, l'autoportrait est souvent un exercice obligé pour les artistes. Mais il est surtout un révélateur de personnalité. Plus parlant que la plupart des photos. Un exercice puissant et intime auquel Pierre Bonnard s'est essayé plusieurs fois et qui donne à voir une autre part de lui-même, bien loin de ce que son public imaginait à travers les toiles qu'il présentait. "En général, un autoportrait, c'est une réflexion que se pose l'artiste à lui-même, c'est son reflet dans la glace, il s'interroge" explique Véronique Serrano, la conservatrice en chef du musée. "Je trouvais intéressant de montrer une autre part de Bonnard, qui n'est pas que le peintre du bonheur que l'on voit dans ses paysages enchanteurs. Il a une part d'ombre et de mélancolie qui est très importante dans son processus créatif".

Le rôle de l'autoportrait dans la peinture moderne

Le parcours de l'exposition met en lumière le rôle de l'autoportrait dans la peinture moderne. En face des toiles de Bonnard se reflètent celles de Cézanne, Chagall, Picasso, Matisse et bien d'autres. Autant de peintres qui ont aussi pratiqué, avec une puissante créativité, l'art de l'autoportrait.

Cette exposition exceptionnelle est présentée dans le cadre de l'anniversaire du musée. En 10 ans, il a su séduire son public et attire désormais environ 45 000 visiteurs chaque année.

Face à Face, l'autoportrait de Cézanne à Bonnard - jusqu'au 3 octobre 2021, Musée Bonnard - 16 boulevard Sadi Carnot 06110 Le Cannet - tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h, fermeture à 20h en juillet et août