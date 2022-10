Australie : des militants pro-climat collent leurs mains sur la protection d'un Picasso

Deux militants pour le climat ont fixé dimanche leurs mains avec de la colle sur la protection en plexiglas du tableau Massacre en Corée de Pablo Picasso exposé dans un musée de Melbourne en Australie, ont communiqué la police, les manifestants et le musée. Le tableau n'a pas subi de dommages.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux par le mouvement Extinction Rebellion montraient les militants vêtus de noir, la main posée sur l'oeuvre présentée dans une salle de la National Gallery of Victoria de Melbourne.

Un homme portant un t-shirt avec le symbole d'Extinction Rebellion - un sablier entouré d'un cercle - se trouvait auprès d'eux. A leurs pieds, une banderole noire avait été dépliée, avec pour slogan "Chaos climatique = Guerre + Famine".

Brave extinction rebellion climate protesters taking a stand at the Picasso exhibition at the NGV today - If you think this is disruption, note that climate chaos will cause war and famine. #ClimateCollapse. @XRebellionAus @XRVicAus #ClimateEmergency pic.twitter.com/z08jjoz9rk