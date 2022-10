Au musée des impressionnismes de Giverny, le regard poétique d'Ange Leccia dialogue avec l'univers de Claude Monet

Le musée des impressionnismes de Giverny dans l'Eure propose jusqu'au 8 janvier 2023 un parcours immersif dans l'œuvre d'Ange Leccia, artiste plasticien et cinéaste de renom.

L'exposition Au film du temps plonge le visiteur au cœur de paysages et de portraits d'une grande poésie, avec en toile de fond, l’impressionnisme et l’œuvre de Claude Monet. "Trois œuvres comme trois jardins différents. Il n’y a pas vraiment de début, de fin, c’est une déambulation", précise l'artiste.

Le mouvement incessant de la mer

Dès le début du parcours, le visiteur est happé par une immense vague au mouvement infini. Pour Ange Leccia, natif de l’Île de Beauté, la mer est à la fois un élément familier et un motif de prédilection. Sa vidéo, intitulée La mer, a été filmée en 2016 sur la plage de Nonza. L’artiste ne capture pas l'océan dans son rapport classique avec l’horizon mais filme la nature vue d’en haut. Le visiteur peut ainsi laisser voguer son imaginaire.

"La Mer", 2016 par Ange Leccia (© Ange Leccia – ADAGP, Paris, 2022)

L’image de la mer revient à plusieurs reprises dans le travail d’Ange Leccia. Après un séjour au Japon, au début des années 1990, il porte un nouveau regard sur la nature. Son approche rappelle les marées normandes de Claude Monet ou La grande vague d’Hokusai.

Au film du temps

Les grandes installations vidéo d'Ange Leccia sont déployées dans les galeries du musée. Ses vidéos suggèrent une promenade en résonance avec l'art et la mémoire. Parmi elles, Le film du temps dans laquelle le vidéaste juxtapose des éléments emblématiques de sa carrière. À l'occasion de l'exposition du musée de Girverny, les vidéos réalisées entre les années 1970 et 2020 ont été complétées d’une nouvelle création.

Construite comme une rétrospective de son œuvre, la séquence voit défiler des éléments autobiographiques. Il y a bien sûr des images consacrées à la Corse, sa terre natale, mais aussi des visages de jeunes femmes ainsi que des références cinématographiques qui rendent hommage à Jean-Luc Godard.

" Au film du temps". Série Charlotte,1996 par Ange Leccia (© Ange Leccia – ADAGP, Paris, 2022)

"D'après Monet"

L'œuvre la plus récente d'Ange Leccia commandée par le musée de l’Orangerie s’étale sur 25 mètres. D’Après Monet est une évocation sensible du jardin du peintre impressionniste à Giverny. Tous les éléments de la nature semblent en symbiose. "On sent que les éléments se complètent, sont nécessaires les uns aux autres. Les grands arbres ont besoin du plan d'eau pour se refléter et le plan d'eau a besoin de cette végétation pour devenir miroir", explique Ange Leccia.

Série (D’)Après Monet, 2020 - Ange Leccia (© Ange Leccia – ADAGP, Paris, 2022 © Indivision Aubart, Ayants droit de Sacha Guitry)

Pour capter la magie des Nymphéas tels que Monet les a observés entre 1915 et 1926, Ange Leccia s'est enfermé seul dans le jardin de Giverny. La caméra a su saisir la palette de couleurs, les ondulations de l’eau et la silhouette de Monet en plein travail. L’œuvre se déroule comme un récit. "On déploie ici la version totale où l'on voit la seule vidéo de Claude Monet en train de peindre de son vivant, c'est donc une immersion totale dans l'œuvre de Monet à trente mètres de sa maison, c'est extrêmement émouvant", confie Cyrille Sciama, directeur général du musée

des impressionnismes de Giverny.

Exposition Ange Leccia "Au film du temps" au musée des Impressionnismes jusqu'au 8 janvier 2023 de 10h à 18h. Tarifs : 9 et 6€