À Ault dans la Somme, l'ancien dancing du casino transformé en salle d'exposition

C'est un petit "frichti" unique que propose tout l'été l'ancien casino d'Ault-Onival dans la Somme. Rebaptisé "Le Petit Casino d'ailleurs", le lieu accueille tous les deux ans une exposition qui met en lumière le travail de trois artistes.

France 3 Picardie L. Penichou / N. Corselle / E. Lagrange

La table d'Alice au pays des merveilles

Cet été, les dessins et peintures de Sylvie Laroche, les céramiques de Gilles Browaëys et le monde textile de Joëlle Boulfroy vous invitent à un "Frichti" au petit Casino d'ailleurs. Un drôle de nom qui évoque un petit repas pris sur un coin de table et qui prend ici un sens très poétique.

"C'est le travail de Gilles Browaëys et ses objets de tables assez étranges pas forcément faciles à utiliser, comme des assiettes un peu tordues, des objets que l'on pourrait trouver sur la table d'Alice au pays des merveilles qui nous ont donné l'idée du frichti", détaille Hélène Busnel du collectif Petit Casino d'ailleurs.

Les céramiques de Gilles Browaëys exposées au Petit Casino d'ailleurs d'Ault-Onival (Somme) (France 3 Picardie)

Transmettre l'art naïf

Originaire de Picardie, Joëlle Boulfroy a toujours voulu dessiner et créer. Inscrite en filière de dessin industriel pour ses études, elle découvre l'art d'inventer des objets par la technique. Elle s'en détache peu à peu, laisse vagabonder son imaginaire et découvre le tissage et le travail du fil.

Devenue enseignante dans une école maternelle, elle transmet aux enfants l'art du dessin. À la retraite, elle décide de ne pas abandonner sa passion. Elle crée une association d’échange et de culture où elle initie des jeunes stagiaires. C'est tout naturellement qu'elle intervient au Petit Casino d'ailleurs, pour animer des ateliers auprès de bénéficiaires de l'atelier protégé de Cayeux. Leurs "sculptures molles", dignes d'œuvres d'art naïf, seront d'ailleurs exposées aux côtés de celles des autres artistes.

Exposition "Frichti" au Petit Casino d’ailleurs ouverte tous les mercredis matins jusqu'au 1er octobre 2022 à Ault-Onival, ou sur rendez-vous au 06 64 01 14 64.