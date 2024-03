À Lyon, le musée Jean-Couty met à l'honneur les grands formats du peintre humaniste

Certaines toiles n'avaient pas été exposées depuis 1976. Toutes résument les thèmes de prédilection du peintre, notamment les vues, l'architecture, et les nombreux chantiers de la capitale des Gaules.

"Avec les grands formats, on se mesure à son propre poids, on donne libre cours à l’expression du dessin et de la couleur", disait Jean Couty. L'exposition Jean Couty en grand, à découvrir jusqu'au 6 octobre dans le musée éponyme à Lyon, donne une bonne illustration de l'œuvre de Couty qui a peint jusqu’à son dernier souffle, en 1991. Aujourd'hui 60 ans de peinture racontent son humanisme. Certaines toiles n'avaient pas été exposées depuis 1976.

Parmi les toiles présentées, dédiées donc aux grands formats de l'artiste, toutes résument les thèmes de prédilection du peintre et ses différentes sources d'inspiration. Parmi elles, la ville de Lyon, ses vues, son architecture, et de nombreux chantiers. "Il passait des fois des après-midi dans des trous de chantier. Il parlait avec les gens, il parlait de tout et de rien, il refaisait le monde. Il essayait de voir s'ils étaient heureux dans leur vie. Sa passion c'était de parler avec les gens", explique son fils, Charles Couty, le fondateur du musée.

Une passion pour les gens, mais aussi pour l'architecture et la religion. Car l'homme était très croyant. A témoigner de sa foi, des toiles aux couleurs vives, flamboyantes, très contrastées et une matière dense : "Mon père était fou du orange ! Quand vous regardez ses toiles il y a beaucoup d'orange. Il était si passionné par cette couleur que l'on disait les Orange Couty".

Devant son chevalet le peintre lyonnais a toujours cheminé en dehors des modes, témoin de son temps à sa façon. Aujourd'hui, le musée qui porte son nom retrace sa carrière aux quatre coins du monde, grâce à ses peintures les plus grandioses de 1931 jusqu'à sa mort, en 1991.

"Jean Couty en grand ! Le peintre et les grands formats". Exposition du 2 février au 6 octobre 2024 au musée Jean Couty à Lyon.