A Lausanne, la fondation de l'Hermitage fête la réouverture des musées en Suisse

Cette exposition, qui devait ouvrir le 22 janvier dernier, voit enfin le jour ! 132 toiles du célèbre collectionneur allemand Georges Bemberg sont ainsi dévoilées pour marquer la réouverture de la Fondation de l'Hermitage à Lausanne, en Suisse. Une savoureuse réouverture puisque les œuvres à découvrir, ou re-découvrir, sont celles de peintres prestigieux : Gauguin, Bonnard ou encore Monet.

Car oui, si en France il faut encore s'armer de patience pour passer les portes des lieux de culture, les musées ont rouvert de l'autre côté des Alpes. Gel hydroalcoolique et distanciation sociale sont, bien entendu, obligatoires, les visites de groupes sont interdites hormis celles des scolaires.

Les tableaux étaient accrochés. Tout était prêt pour que nous ouvrions. Nous attendions ce moment depuis six semaines. directrice de la Fondation de l'Hermitage

Une prestigieuse collection sortie de son écrin habituel

La collection que l'on peut voir actuellement à Lausanne est, pour la première fois, exposée hors des murs de la Fondation Bemberg. Des toiles et dessins datant de la fin du 19e et début 20e mais aussi des peintures anciennes qui comptent parmi les plus renommés de l'art allemand, flamand, vénitien et français. Une occasion unique d'admirer les trésors de l'un des plus grands collectionneurs du 20e.

L’illustre collectionneur et homme de lettres, Georges Bimberg, a réuni, tout au long de sa vie, un ensemble de peintures, de dessins et d’objets d’art comptant parmi les plus importants de son temps.

"Chefs d'oeuvre de la Collection Bemberg", Fondation l'Hermitage de Lausanne, du 2 mars au 30 mai 2021.