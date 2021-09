Un jour et une nuit au musée Picasso ce week-end pour une plongée inédite et ludique dans l'œuvre de l'artiste

Découvrir de jour et de nuit La Célestine, Matadors et Musiciens ou Baisers : quelques-unes des plus grandes oeuvres de Pablo Picasso seront accessibles pendant 24 heures sans interruption, samedi et dimanche, au Musée national Picasso, à Paris.

Installée dans un hôtel particulier de Paris, au coeur du quartier du Marais, l'institution proposera une plongée inédite et ludique dans l'oeuvre de Picasso et les moments les plus marquants de sa vie, ainsi qu'une relecture croisée avec l'oeuvre du sculpteur Auguste Rodin.

Dans les salles d'exposition et en plein air, ateliers, spectacles, projections, DJ sets, musiciens, comédiens et artistes de cirque se succéderont du lever du jour au coeur de la nuit.

Visiter les collections ... en pleine nuit

" Pendant 24 heures, le musée sera entièrement animé. Depuis sa réouverture en 2014, le musée est en mouvement perpétuel ", a déclaré à l'AFP Claire Garnier, directrice des collections du musée, qui propose l'une des plus riches collections publiques au monde consacrées au maître catalan. " Venir en pleine nuit visiter les collections sera une expérience particulière et assez magique."

Samedi matin, le coup d'envoi de ce marathon artistique sera donné à 10H00 par une balade thématique guidée par les carnets à dessins de Picasso. Dans la soirée la rencontre amoureuse et artistique entre Dora Maar et Picasso sera racontée aux visiteurs noctambules qui pourront se restaurer dans les jardins autour de food trucks de cuisine espagnole.

Concerts, lectures...

Autres temps forts :

-18h15 à 19h concert live : l’orchestre de la Compagnie Alexis Grüss revisite les premières décennies du XXe siècle à Paris et l’histoire musicale du cirque.

-19h à 21h30 lectures nocturnes : Adel Abdessemed, Kamel Daoud, Christophe Ono-Dit-Biot, Lydie Salvayre et d’autres auteurs encore au plus près des œuvres de Pablo Picasso.

-22h live électro de Thylacine : avec son nouvel album "Timeless", le prodige de la musique électronique française transforme des chefs-d'œuvre classiques en magnifiques pièces électroniques. Au programme, Mozart, Beethoven mais aussi Satie avec lequel Pablo Picasso a collaboré pour le ballet Parade.

-De minuit à 4h du matin : munis des mots de Picasso et de longues cannes creuses, des artistes-poètes chuchotent à l’oreille des visiteurs des secrets poétiques, philosophiques et littéraires.

-1h du matin cinéma : Le Mystère Picasso de Henri Georges Clouzot (1955)

Prix spécial du jury du festival de Cannes en 1956, le film est acclamé par la critique

