Néfertiti, Jules César, Elizabeth Ire... une artiste transpose les portraits de figures historiques à notre époque

Sous le pseudo "Royalty Now", Becca Saladin poste sur Instagram des dessins de grands personnages de l'histoire... s'ils vivaient au XXIe siècle. Voici notre sélection des plus réussis.

Pour moderniser les leçons d'histoire, le compte Instagram royalty_now_ a eu une brillante idée : imaginer le look de femmes et d'hommes phares de notre histoire s'ils avaient vécu au XXIe siècle. À quoi ressemblerait Jules César en 2020 ? Toujours avec une couronne de lauriers ? Pour la graphiste passionnée par l'histoire Becca Saladin, ce serait plutôt un homme brun avec un costume bleu marine et une chemise blanche. Et la reine Elizabeth Ire remplacerait la fraise par un simple col roulé beige. Ce projet, créé en février 2019, permet de dépoussiérer ces figures historiques. On a sélectionné les meilleurs dessins.

Jules César

Homme politique, écrivain et général, Jules César est avant tout connu pour avoir conquis la Gaule. D'abord consul, il fut aussi dictateur à vie de l'empire romain. Son petit-neveu Octave est le premier empereur romain.

Jules César, homme politique romain, imaginé au XXIe siècle. (© Royalty Now 2020)

Cléopâtre VII

Cléopâtre VII, connue tout simplement comme Cléopâtre, est la dernière pharaon reine d'Egypte. Elle monte sur le trône à ses 17 ans, en 51 av. J-C et se suicide en 30 av. J-C. Ce buste romain est la représentation la plus proche que nous avons d'elle.

La reine d'Egypte Cléopâtre VII, imaginée au XXIe siècle. (© Royalty Now 2020)

Elizabeth Ire

Fille d'Anne Boleyn et d'Henri VIII, Elizabeth Ire est la dernière souveraine de la dynastie des Tudors. Son règne long de 44 ans (1558 - 1603), est appelé la "période élizabéthaine". Surnommée la "Reine Vierge", elle participe à l'épanouissement du théâtre britannique et à l'installation de colonies anglaises.

La reine d'Angleterre Elizabeth Ier, imaginée au XXIe siècle. (© Royalty Now 2020)

Néfertiti

Reine de l'Egypte antique, Néfertiti était la grande épouse royale du pharaon Akhenaton. En plus de sa beauté légendaire, elle est connu pour avoir exercé un rôle politique et religieux important. Ce buste célèbre la représentant, a été trouvé en 1912 et est aujourd'hui exposé au Neues Museum de Berlin.

Néfertiti, imaginée par Becca Saladin au XXIe siècle. (© Royalty Now 2020)

Louis XIV

Surnommé le Roi Soleil, Louis XIV régna sur la France de 1643 à 1715 (le plus long règne de France). Le château de Versailles est construit à sa demande et il va y cultiver une cour importante de peintres, musiciens et écrivains.

Le roi de France Louis XIV, imaginé au XXIe siècle. (© Royalty Now 2020)

Pocahontas

Née vers 1595, Pocahontas est une Amérindienne de la tribu des Powhatans. En 1613, elle est kidnappée par des colonisateurs et convertie au christianisme. Elle prend alors le nom de Rebecca. Bien loin de l'histoire sucrée du film d'animation Disney...

Pocahontas, imaginée au XXIe siècle. (© Royalty Now 2020)

Anne Boleyn

Deuxième femme d'Henri VIII, Anne Boleyn fut exécutée en 1536 après avoir été condamnée à mort pour adultère et haute trahison. Elle est la mère d'Elizabeth Ire.

La deuxième épouse du roi d'Angleterre Henri VIII, imaginé au XXIe siècle. (© Royalty Now 2020)

Alexandre le Grand

Roi de Macédoine, Alexandre le Grand est l'un des plus grands conquérants de l'Antiquité. Il règne sur la Macédoine de 336 av. J-C jusqu'à sa mort, à 32 ans, en 323 av. J-C. Son empire, construit en une dizaine d'années, comprend l'Egypte et la Perse ancienne.

Alexandre le Grand, imaginé au XXIe siècle. (© Royalty Now 2020)

Arjumand Bânu Begam

Arjumand Bânu Begam, surnommée Mumtâz Mahal, est l'une des épouses de Shâh Jahân, empereur moghol (un empire fondé en Inde en 1526). Elle est surtout connue pour le Taj Mahal, construit en son honneur pour lui servir de mausolée.

Arjumand Bânu Begam, imaginée au XXIe siècle. (© Royalty Now 2020)

Pour en voir plus : Royalty_now_ sur Instagram.