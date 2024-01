Record de fréquentation au musée d'Orsay : ce lieu "ne doit pas être réservé à une petite élite", se félicite son président

Le musée d'Orsay comptabilise près de 3,9 millions de visiteurs en 2023. Pour atteindre ce chiffre, "nous avons maintenu nos tarifs d'entrée", explique jeudi Christophe Leribault.

"C'est réjouissant", invité de franceinfo jeudi 4 janvier, le président du musée d’Orsay, Christophe Leribault, réagit au record de fréquentation qu'a connu l'institution, en 2023. Près de 3,9 millions de personnes s'y sont rendues, du jamais vu. Avec son pendant, le musée de l'Orangerie, elle totalise même 5,1 millions de visiteurs.

"C'est un merveilleux lieu d'éducation et de loisirs qui ne doit évidemment pas être réservé à une petite élite. Avec plus de cinq millions de visiteurs, je pense qu'on a remporté le challenge", se félicite-t-il.

Pour parvenir à ce résultat, "nous avons maintenu nos tarifs d'entrée", souligne-t-il. Le Louvre, par exemple, a fait le choix inverse. À partir du 15 janvier, ceux qui ne bénéficient pas de la gratuité devront débourser 22 euros pour le visiter, contre 17 auparavant. Autre clef du succès : des expositions qui font carton plein, comme "Van Gogh à Auvers-sur-Oise", sous-titrée "Les derniers mois". "Ce sera l'exposition la plus fréquentée de toute l'histoire du musée", explique-t-il. "C'est normal que tout le monde veuille la voir" car "on ne reverra pas un tel accrochage".

Christophe Leribault rappelle la vocation d'Orsay et de l'Orangerie : "Notre but, c'est quand même de faire partager nos collections. Les deux musées possèdent vraiment les grands chefs d'œuvre de l'impressionnisme". Pour les 150 ans de la première exposition impressionniste, à Paris, les tableaux vont voyager. "Nous prêtons de très grands chefs d'œuvre à plus de 35 musées" souligne-t-il. Par exemple, "'Le Balcon' de Manet ira à Bordeaux" et "Le Fifre", toujours de Manet, sera exposé "à Montpellier".