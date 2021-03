Le musée d'Orsay portera aussi le nom de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, c'est officiel

Alors qu'elle est encore hospitalisée, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé dans un communiqué de presse, "en accord avec le président de la République", que "le nom du président Valéry Giscard d'Estaing sera ajouté à la dénomination de l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie". Le communiqué rappelle que l'ancien président décédé le 2 décembre 2020 avait "oeuvré avec détermination et engagement pour la naissance du musée et suivi son développement".

"Un geste patrimonial et architectural audacieux"

Cette décision, prise en lien avec la présidente de l’établissement et la famille de Valéry Giscard d’Estaing, s’inscrit dans la continuité de la tradition républicaine d’hommage aux présidents de la Ve République et vient saluer l’engagement du Président Giscard d’Estaing en faveur de la création de cette grande institution muséale.

"Homme de culture, passionné par l’art et la littérature du XIXe siècle, le Président Valéry Giscard d’Estaing a oeuvré pour la naissance du musée et suivi son développement. Ce geste patrimonial et architectural était d’une grande audace, mêlant préservation d’un monument historique et sa transformation en musée", dit le communiqué de la ministre de la Culture. Sous la présidence de Georges Pompidou, la gare d’Orsay, menacée de démolition et de remplacement par un hôtel de luxe, a pu être préservée, classée monument historique, dans le but de la transformer ensuite en musée.

Travaux décidés en 1977

La décision officielle d’engager les travaux et de dédier ce musée aux arts du XIXe siècle a relevé de l’action déterminante du Président Valéry Giscard d’Estaing en 1977. Le 1er décembre 1986, le Président de la République, François Mitterrand, a inauguré le nouveau musée qui a ouvert ses portes au public le 9 décembre suivant.

En 2010, le musée de l’Orangerie, qui accueille le grand ensemble des Nymphéas, legs de Claude Monet à l’Etat, ainsi que la collection Jean Walter et Paul Guillaume, a été rattaché au musée d’Orsay au sein de l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie. La création de cette institution muséale demeure un des plus importants succès de la politique culturelle française des cinquante dernières années.

Changement effectif par décret

Un prochain décret en Conseil d'Etat rendra effectif le changement de dénomination de cette institution muséale qui deviendra "l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie - Valéry Giscard d'Estaing".

Après le Musée national d'art moderne qui a été baptisé du nom de Centre Pompidou, la nouvelle Bibliothèque nationale de France (BNF) dédiée à François Mitterrand et le Musée des arts premiers du Quai Branly auquel a été rajouté le nom de Jacques Chirac, c'est un nouveau président de la Ve République décédé qui se trouve ainsi honoré pour son action en faveur de la culture et de l'art.