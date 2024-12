Musée Grévin : l'influenceuse Léna Situations a sa statue, "c'est une des Françaises les plus connues dans le monde", affirme le directeur du musée

À partir de mercredi 4 décembre, le public pourra découvrir une nouvelle statue de cire au musée Grévin à Paris : l'influenceuse Léna Situations, deuxième personnalité d'Internet à faire son entrée dans le célèbre musée panthéon des célébrités, après Squeezie. Sa statue de cire est visible dans la prestigieuse salle de la coupole, auprès de Marie-Antoinette.

"C'est une des Françaises les plus connues dans le monde", souligne sur Mouv', Yves Delhommeau, le directeur général du musée Grévin balayant les critiques. "Il faut faire plaisir à tous les visiteurs, toutes les générations", explique le directeur du musée pour justifier ce choix. "Elle est très demandée par les jeunes générations", poursuit Yves Delhommeau, "et puis les autres générations n'ont pas conscience qu'elle a vendu plus de 400 000 exemplaires de son livre, ce qui est incroyable". La star d'Internet a écrasé les ventes en librairie avec son livre Toujours plus, +=+ dès sa sortie en 2020.

Le directeur du musée Grévin insiste aussi sur le côté "bienveillant" et "positif" de ce qu'elle véhicule sur Internet. Léna Mahfouf, de son vrai nom, affiche 11 millions d'abonnés sur ses réseaux. Elle est très appréciée pour ses vlogs d'août, ces blogs vidéo, sur YouTube (série personnelle sur ses vacances), elle collabore avec les plus grandes marques et a lancé l'hôtel Mahfouf, un grand magasin éphémère à Paris.