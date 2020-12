"L'oiseau rare", l'exposition à découvrir dès l'ouverture du Musée des Confluences à Lyon

Si le musée des Confluences de Lyon a renoncé à braver les interdits en rouvrant ses portes le 15 décembre, toute l'équipe s'active pour mettre au point la prochaine exposition temporaire. Une exposition qui devrait apporter une vraie bouffée d'oxygène au public le 7 janvier, si la situation sanitaire le permet.

Comme un clin d'oeil à notre besoin de liberté, cette exposition fera la part belle aux oiseaux. Le musée s'appuie sur sa collection de volatiles naturalisés, la deuxième plus grande de France, avec plus de 30 000 spécimens. L'oiseau rare, de l'hirondelle au kakapo" dévoilera leurs multiples facettes, des volatiles au plumage voluptueux aux oiseaux minuscules. Les espèces menacées ou disparues ne sont pas oubliées.

En travaillant sur cette question de diversité, on a d'abord cherché à montrer des oiseaux dont les tailles sont gigantesques ou au contraire des tailles plus petites, on a cherché des oiseaux très colorés ou avec des jeux de plumage métallique.