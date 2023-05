Avant Rosa Parks, Claudette Colvin : découvrez cette figure méconnue des droits civiques dans une exposition immersive au Centre Pompidou

Neuf mois avant Rosa Parks, Claudette Colvin, 15 ans, refuse de céder son siège à une passagère blanche dans un bus. L’Histoire n’a pas retenu son nom. Retour en réalité augmentée sur son parcours. Impressionnante expérience sensorielle.

La technique de narration, le personnage, l’originalité du sujet… Tout contribue à faire de l’installation Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin un évènement incontournable au Centre Pompidou. On suit, pendant une demi-heure, le parcours de Claudette Colvin, 15 ans, qui, le 2 mars 1955, refuse de céder son siège à une passagère blanche dans un bus. C’était neuf mois avant Rosa Parks. "Prenez une profonde inspiration, soufflez, désormais vous êtes à Montgomery dans l’Alabama des années 1950", commente la voix de l’autrice Tania de Montaigne dans le casque et sur un écran de réalité augmentée.

Avec ce dispositif, le spectateur devient témoin. Grâce aux hologrammes, au récit de Tania de Montaigne, aux documents d’archives et à la reconstitution de tout le contexte de l’époque, on est projetés dans l’Amérique ségrégationniste des années 1950. Sur le plan technologique, le casque audio à conduction osseuse permet une meilleure perception de son environnement et facilite la communication entre spectateurs/visiteurs.

Dans le bus avec Claudette Colvin

Qui est donc Claudette Colvin ? En cet après-midi du 2 mars 1955, la jeune Afro-Américaine rentre chez elle en bus. Près d’elle, trois sièges sont vides. Une passagère blanche monte et attend que Claudette se lève. Le chauffeur exige que l’adolescente noire cède son siège. Elle refuse. Elle a peur des conséquences mais refuse de se lever. Sa vie devient un enfer instantanément. Et grâce à la réalité augmentée, on est assis dans le bus avec elle. On assiste à son arrestation, à son procès... Pourquoi n’est-elle pas entrée dans l’Histoire? Par quels mécanismes le choix s'est-il porté sur Rosa Parks qui a réitéré le même geste, dans la même ville, neuf mois plus tard ? C'est tout l'intérêt de cette exposition qui rend toute la complexite de l'époque d'une façon sensible et pédagogique. L’écrivaine Tania de Montaigne a dressé un formidable portrait de Claudette Colvin dans un livre paru chez Grasset au titre éponyme.

L’immersion se situe à l’intersection entre l’art vivant, le numérique et le travail de mémoire. Après Paris, l'exposition doit être présentée à New York, Montréal, Taïwan et Shangaï.

Une installation immersive réalisée par Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud d'après "Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin" de Tania de Montaigne paru aux éditions Grasset en 2015 - Jusqu’au 29 mai 2023 au Centre Pompidou - Tarifs : 10 et 14 euros - Durée : 30 minutes - Réservation obligatoire - Un podcast revient sur la genèse du projet, accessible sur centrepompidou.fr, rubrique "podcasts" et sur toutes les plateformes d’écoute