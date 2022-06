Une soixantaine d'œuvres du musée Capodimonte de Naples exposées pendant six mois au Louvre

Ce sera certainement l'un des évènements culturels parisiens de 2023. Le musée du Louvre va présenter pendant six mois une soixantaine de chefs d'œuvre d'un des plus grands musées italiens : le musée Capodimonte de Naples. Un partenariat d'une ampleur inédite.

Après sa fermeture pour travaux, le musée Capodimonte va transférer ses plus grands chefs d'œuvre au Louvre. À partir de juin 2023, on pourra ainsi admirer Danaë, une peinture sur toile réalisée par l'atelier de Titien en 1554, ou Antea, ce portrait d'une jeune femme attribué au Parmesan. Ces célébrissimes tableaux sont présents dans de nombreux livres d'histoire. Mais les visiteurs pourront aussi apprécier des œuvres du Caravage et de Masaccio ou encore deux grands dessins préparatoires de la main de Raphaël et de Michel-Ange pour les décors du Vatican.

Un accrochage repensé

Ces chefs d'œuvre viendront dialoguer avec ceux du Louvre, notamment dans la grande galerie, dont l'accrochage sera repensé pour l'occasion. Dans la salle de la Chapelle, sculptures et objets d'art témoigneront de la richesse et de la diversité des collections du musée napolitain, avec par exemple une pièce spectaculaire : la Cassette Farnèse, en argent, cristal de roche et lapis-lazuli.

Cette présentation permet au Louvre de renouer avec les grands évènements. Elle offre une formidable visibilité au musée Capodimonte, peu connu du grand public.