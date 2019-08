VIDEO. Si vous voulez visiter le Louvre, il vous faudra bientôt réserver votre créneau

Quand les files d'attente pour visiter le Louvre sont vraiment trop longues, un agent du musée parisien prévient les touristes que seuls ceux qui ont acheté un billet en ligne ont le droit de patienter, car "le guichet est fermé". "Je pense que nous allons changer nos projets et visiter la tour Eiffel", relativise une touriste anglophone avec son fils.

Dix millions d'entrées par an

Une fois à l'intérieur, le touriste rêve d'un tête à tête avec une œuvre d'art. Mais en cette période estivale, les visiteurs sont au coude à coude et sont incités à avancer s'ils prennent trop leur temps. Avec dix millions par an, le Louvre est le musée le plus visité au monde et la Joconde n'y est pas pour rien.

Pour éviter aux visiteurs d'être refoulés à l'entrée, la réservation en ligne deviendra obligatoire avant la fin de l'année 2019. Les touristes devront choisir un créneau horaire pour fluidifier les entrées. Le public qui n'a pas accès au web pourra acheter son billet dans les points de vente traditionnels.